颱風軒嵐諾來襲 全球人壽啟動天然災害保戶關懷計劃

中央氣象局發布 第11號中度颱風「軒嵐諾」海上陸上颱風警報，氣象局預估 ，受到外圍環流影響，降雨會持續且雨勢將越晚越明顯，提醒民眾應嚴加戒備，嚴防強風豪雨可能帶來的災害。全球人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，準備好隨時啟動「天然災害保戶關懷計劃」，即時掌握各地受災狀況，給予受災保戶協助，善盡公平待客原則；也提醒民眾應及早做好防颱措施，影響劇烈時段盡量避免外出。

全球人壽針對軒嵐諾颱風受災保戶於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供受災保戶4大關懷服務措施，包括「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「申請補發保單免收工本費」及「快速理賠」等4大服務，以協助保戶度過難關。

針對軒嵐諾颱風，全球人壽提供受災保戶4大關懷服務措施內容如下：

1. 續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自111年8月1日起至111年10月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。 2. 保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自111年8月1日起至112年1月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。 3. 申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。 4. 快速理賠：因軒嵐諾颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「111年軒嵐諾颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。

全球人壽4大關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於112年1月31日前提出申請外，其他項目則需於111年10月31日前提出申請。

全球人壽行政長黃宏杰表示，若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線(0800-000-662)，或是與全省各通訊處業務人員聯繫；也建議保戶疫情期間，可多加善用全球人壽各項數位金融服務，包括LINE官方智能客服「伊將」、線上保戶專區或是電話語音等方式，只要透過全球人壽官方網站或LINE官方帳號加入好友，無須親赴現場臨櫃即可辦理，以減少外出足跡。

全球人壽提醒，民眾應隨時注意颱風最新動態訊息，做好事前防颱準備並注意自身與交通安全及不忘自身防疫措施；盡量避免外出或前往低漥或海邊地區，以降低颱風與染疫風險。民眾亦可檢視自身需求，加強相關人身保障，祝願大家安全度過颱風與疫情期間，平安無恙。