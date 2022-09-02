避免金融剝削 宏泰人壽加強高齡投保審查

為了關懷高齡族群、避免金融剝削，宏泰人壽今(2)日表示，其透過制度與標準化的作業程序，讓高齡長者在投保過程及售後服務受到更多的保護，落實高齡公平待客。

宏泰人壽極為重視高齡金融剝削問題，為避免高齡族群受到不當話術影響而購買了不符需要的商品，或不了解保險契約及相關服務而損及權益，從制度面及作業面著手，擬定高齡投保適合度審查作業原則，及高齡保戶權益維護作業，透過制度與標準化的作業程序的重重保護，讓高齡長者安心、放心。

宏泰人壽公平待客促進委員會副召集人蔡麗絲副總表示，近年來高齡長輩投保投資型保單糾紛多，常見的異常狀況有投保投資型商品，但收入來源僅有退休金，以及被保險人已65歲以上卻投保高額高風險的投資型壽險商品等。

在高齡投保適合度審查作業原則下，審查人員透過系統加上人工檢核確認作業流程是否皆依規辦理，一旦察覺異常樣態的案件即列為警示並加強電訪，與高齡長輩進行反覆確認與提醒。

高齡長輩在投保後如要契約變更、終止契約、保單借款或是其他異動，宏泰人壽將透過關懷電訪確認是否為需求者本人意願，及其認知能力無礙，透過進階關懷提問與說明，讓高齡長輩了解潛在不利影響。

蔡麗絲說，曾經有保戶想將保單繳款人變更為65歲以上的高齡長輩，作業人員立即與之聯繫並確認繳費目的及收入來源，所幸處理得宜，為高齡長輩保住辛苦錢。

蔡麗絲表示，高齡保戶服務不僅力求溫暖貼心，更重要的是透過制度的控制及作業程序標準化，確保高齡長輩避免遭受不實招攬或不當勸誘的傷害。高齡長輩在投保時除了設定好標準進行商品適合度評估之外，核保人員也會加強審查、採取適當措施，售後服務更是仔細慎重。

多一份警覺性、高齡長輩就多一分保障，宏泰人壽將為高齡長輩層層把關、徹底落實高齡公平待客。