合庫人壽守護家庭照顧 獲企業社會責任獎

財團法人公共關係基金會舉辦的2022傑出公關獎，選拔結果今(2)日下午揭曉，合庫人壽以「守護PLUS 夢想更踏實」公益活動榮獲企業社會責任獎傑出獎，見證合庫人壽投入關懷照顧者行列十年成效斐然、有目共賭。

成立於1990年的公關基金會是國內推動公共關係事務的重要推手，兩年評選一次的傑出公關獎，舉辦30年來已成公關業界盛事。

近二年疫情肆虐，家庭照顧悲劇頻傳，長期關懷照顧議題的合庫人壽以創新線上健康測量平台，透過直播義賣、演唱會，同時串連14縣市首長及114照顧據點，多管齊下鼓勵家庭照顧者，還動員合庫金控旗下體育國手，包括周天成、王子維、林昀儒、鄭怡靜等，呼籲照顧者即使在家也要動起來，獲得評審肯定，榮獲企業社會責任獎傑出獎。

合庫人壽與家庭照顧者關懷總會合作十年之際，今年於暑假期間特別推出沉浸式音樂劇「哈囉!呼叫“星”隊友」及「未來，請回答」生活策展，在新奇有趣的活動中讓國人體驗照顧家人練習題，獲得民眾熱烈迴響，最終場音樂劇及生活策展將於9/24在高雄香蕉碼頭推出，請把握最後免費索票機會!活動訊息請關注合庫人壽官方粉絲團或官方Line帳號。

合庫人壽連續12年榮獲金管會肯定為提高國人保險保障績優保險公司，合庫人壽總經理藍年紳表示，長照已經是台灣社會目前所極需應對的課題，年輕人不妨利用網路投保及早規劃，趁現在市場相對低檔時期做定期定額的布局。

藍年紳也期許合庫人壽，持續以科技及多元管道提供客戶便捷保險服務，成為客戶與家人最有溫度的保險夥伴。