合庫樂活安養講堂 打造精彩退休人生

為協助國人安心退休養老，合庫銀行今（2022）年持續於全國北、中、南三區舉辦四場「合庫講堂-樂活安養‧退休理財論壇」活動，首場台北場9月2日於合庫總行文康中心熱烈展開，與逾250位民眾暢談第二人生規劃。活動由知名主播劉祝華主持，分別邀請金融消費評議中心董事長林志潔、財經作家賴憲政、資深理財專家盧燕俐，分別暢談「安養信託」、「精緻化服務」與「聰明消費」等主題，提供民眾消費、理財建議，協助客戶無後顧之憂地享受樂活的退休安養生活。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，高齡化已是臺灣社會關切的重要議題，為使高齡者享受安養生活，事先的規劃與準備必需充足完善，身為樂活安養第一品牌的合作金庫，除提供全方位金融商品協助民眾為高齡人生預做準備，亦連續三年舉辦合庫講堂活動，邀請專家與民眾直接對話，傳遞精彩樂活安養秘訣。

本次對談專家建議退休生活藍圖與理財規劃要儘早啟動，而安養信託具備支付養護費用、避免子女爭產糾紛，並可依個人需求量身訂製內容等優點，為民眾理財規劃、保障退休生活的重要基石，合庫銀行已連續5年榮獲金管會評定為「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行，是民眾安養信託的最佳選擇。

合庫金控集團資源豐沛，擁有完整、齊備的理財商品，合庫更組建專業的「客戶關係管理團隊」，採用「1+N」的服務模式，針對退休理財、資產移轉、企業接班等課題，提供客戶個人化、精緻化的服務，協助客戶守護資產累積成果，近期更將引進高階「私行秘書」服務，透過24小時全年無休且精通全球六國語言的電話秘書，為客戶提供全球禮遇安排，包括海外代訂各項休閒娛樂、緊急醫療服務與全球救援等，讓合庫在海外也能提供高資產客戶精緻化的服務。

除了多元的資產配置外，在通膨升溫、民生物資價格持續飆漲的環境下，節流的聰明消費愈發重要，合庫推出的無限金鑽卡、卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡，正是聰明消費的最佳利器，除提供國內、外一般消費1%至2.5%不等的現金回饋外，無限金鑽卡全新戶申辦消費滿額獲贈王品集團3，000元即享券、代繳國內壽險保費滿額享0.5%現金回饋，卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡則享行動支付、綠能通路、遊戲影音3大通路加碼10%的回饋，詳細回饋資格及活動辦法請參閱合庫銀行網站公告。

合庫積極配合政府政策並秉持貼近高齡長輩需求的理念，領先同業於104年推出高齡者活化資產的「以房養老」業務，並積極培育長照種子行員，透過全台270家綿密的分行據點讓更多人了解社會長照資源。合庫亦透過多元的金融商品與服務，協助客戶度過創業、成長、安養等人生各個不同階段，並舉辦合庫講堂，讓更多民眾瞭解透過「安養信託」、「精緻化服務」與「聰明消費」，打造樂活安養退休生活，享受人生的新黃金階段！合庫提供客戶的不只是金融商品，而是一系列溫暖的服務，透過創新服務領域，實踐企業社會責任。