用「金循環」抗市場震盪 定期定額搭配母子基金

全球央行年會後，聯準會主席鮑爾祭出更偏鷹派的論點，又再度震撼全球市場。富蘭克林華美投信表示，在升息停止之前，這樣反覆猜測聯準會政策的戲碼將不斷上演，市場也難免震盪，投資人應該利用定期定額投資基金，並搭配母子基金機制，持續扣款累積資金，降低市場震盪對資產的影響，早日達成理財規劃目標。

2022年是美國高通膨與急升息影響的一年，為了抑制通膨對經濟成長造成更大傷害，聯準會不惜代價就是要持續鷹派升息。而市場動盪更難避免，富蘭克林華美投資顧問部主管鄭永欣表示，投資最怕受傷害，但如果能把眼光放遠，利用小錢慢慢扣款，減少曝險壓力，投資就能穩穩抱住，長期來看利用定期定額投資法，幾乎穩操勝券。

基於危機入市的想法，富蘭克林華美投信8月中旬起推出「金循環」定期定額搭配母子基金投資專案，投資人可以利用2千元起小額投資一檔股票基金，每月固定扣款、持續累積單位數，當資金累積達起初扣款金額的20倍時，就可啟動母子基金投資機制，讓母基金繼續累積，子基金在達到停利點又自動轉換回母基金，提高資金循環運用的效益。

鄭永欣分析，定期定額進場不必擇時，看到有興趣的市場就立刻進場；根據Lipper統計，2017年7月3日至2022年6月30日，無論是台股、特別股、美國科技股、美國生技股，任一時間進場開始做定期定額，無論扣完一年、兩年、三年以上的年平均報酬率都是正的，尤其是耐心扣完三年以上的標的，正報酬率超過八成，就是說只要有耐心持續定期定額扣款滿三年，能賺錢的機會就非常高。

富蘭克林華美投信說，除了小額扣款外，若定期定額想要結合停利機制，同時養大另一支母基金，讓定期定額自動生生不息循環，可採用「金循環」交易機制：設定一檔波動較大的子基金做定期定額，當它扣款或成長達到停利點後便改為投資到另一支波動較小的母基金做為防守，同時，母基金又能自動定期投資到其他子基金持續定期定額，讓這個機制能自動循環下去，讓投資部位持續長大，資金能生生不息。

鄭永欣表示，時間與耐心是投資最重要的關鍵，善用定期定額與「金循環」交易策略，讓投資人可以輕鬆進場，安心久抱，並試著將時間拉長，參與資本市場長期成長的趨勢。