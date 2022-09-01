金融業皮繃緊了！金管會明年罰單預算突破3億元

金融業大股東干政、銀行理專亂賣商品、挪用客戶資金，明年皮都要繃緊了。金管會公告2023年預算案，一舉將罰鍰目標預算從今年2.91億元，拉高到3.13億元，較今年增加2217萬元或7.6%，顯示金管會整頓金融業亂象、加強監理的決心不變。

若從2018年來的近六年來看，這也是金管會第三度將罰鍰目標拉高到3億元以上，也是罰鍰目標的第三高，僅次於2020年及2021年的3.26億元及3.34億元的罰鍰目標。

金管會2022年全年罰鍰的預算目標是2.91億元，上半年僅開出6,668萬元紅單，目標達成率22.8%，下半年重罰大案增多，恐拉高目標達成率。

下半年包括開發金大股東干政挨罰2840萬元、今天又有永豐銀亂賣商品挨罰1800萬元、台銀行員挪用客戶資金挨罰1400萬元、及日盛金大股東CTL持股沒賣完挨罰1200萬元等五大案，光今年至今總罰鍰估已衝破1.5億元。

近年金管會對金融三業（含上市櫃公司）罰鍰金額屢創新高，從2017年僅2.67億元、2018年略降到1.98億元後，2019年爆出數十件理專A錢案後，當年總罰鍰金額就衝破3億元、2020年更達3億2,613萬元，2021年進一步攀升到3億3,434萬元。

2022年上半年反轉直下，驟降到6668萬元，但下半年重罰大案增多，加上檢查局金檢各產險業銷售防疫保單的缺失、8月又進一步金檢壽險業的利變型保單，這些都可能是未來「潛在」罰單的案源，預估全年達成目標可望提高到近六成。