小心！沒投保強制車險 將擴大舉發

沒投保強制車險的民眾，要小心了。依今年6月新修正的「強制汽車責任保險法」，過去抓未投保強制車險僅限「攔檢、稽查和舉發」，修法後將擴大舉發，只要駕駛人有違規，如違規停車、超速等被抓，監理站開單時也會一起查車主是否有投保強制險，一旦發現沒投保就開罰。

依規定，若沒投保強制車險被抓，都由公路監理機關處罰鍰，未投保汽車強制險被抓處3000元到1萬5000元，未投保機車強制險處1500~3000元，未來將上路的微型電動二輪車沒投保者處750~1500元。

金管會說，今年6月15日修正公布「強制汽車責任保險法」，將未投保強制車險的舉發方式，從目前攔檢稽查舉發，再擴大到違反道交條例者，也一併查核舉發。

為配合上述規定和實務作業，金管會今天配合預告修正「強制汽車責任保險法施行細則」，主要有兩大修正重點，一、在台無戶籍者（如外籍人士）未投保強制車險，改以居留地址的公路監理機關做懲處。

保險局副局長林志憲說，目前實務上對無戶籍的汽車使用人或管理人，都是以居留地的公路監理機關做處份，這次只是將條文和權責單位明確化。

二、增訂公路監理機關接獲汽車駕駛人違規時，也須向相關單位，包括保發中心和中華電信資訊技術分公司，查詢是否有投保強制險，例如車主違規停車被拖吊、超速等違規被抓，監理站開單時也會一併查是否有投保強制險。