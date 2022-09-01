快訊

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

中興新村沉寂20多年 看到「這10個大字」居民激動了

小心！沒投保強制車險 將擴大舉發

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
機車族示意圖。報系資料照／記者許正宏攝影
機車族示意圖。報系資料照／記者許正宏攝影

沒投保強制車險的民眾，要小心了。依今年6月新修正的「強制汽車責任保險法」，過去抓未投保強制車險僅限「攔檢、稽查和舉發」，修法後將擴大舉發，只要駕駛人有違規，如違規停車、超速等被抓，監理站開單時也會一起查車主是否有投保強制險，一旦發現沒投保就開罰。

依規定，若沒投保強制車險被抓，都由公路監理機關處罰鍰，未投保汽車強制險被抓處3000元到1萬5000元，未投保機車強制險處1500~3000元，未來將上路的微型電動二輪車沒投保者處750~1500元。

金管會說，今年6月15日修正公布「強制汽車責任保險法」，將未投保強制車險的舉發方式，從目前攔檢稽查舉發，再擴大到違反道交條例者，也一併查核舉發。

為配合上述規定和實務作業，金管會今天配合預告修正「強制汽車責任保險法施行細則」，主要有兩大修正重點，一、在台無戶籍者（如外籍人士）未投保強制車險，改以居留地址的公路監理機關做懲處。

保險局副局長林志憲說，目前實務上對無戶籍的汽車使用人或管理人，都是以居留地的公路監理機關做處份，這次只是將條文和權責單位明確化。

二、增訂公路監理機關接獲汽車駕駛人違規時，也須向相關單位，包括保發中心和中華電信資訊技術分公司，查詢是否有投保強制險，例如車主違規停車被拖吊、超速等違規被抓，監理站開單時也會一併查是否有投保強制險。

強制車險 保險 監理站

延伸閱讀

新北警執行四季交安專案 今年7、8月逮無照駕駛5720件

監理站機車考照到偏鄉 貢寮民眾考取率5成

新版旅遊不便險排除法定傳染病 開放可附加條款

科技老總開法拉利超速上山　騎士失控衝車前撞死判無罪

相關新聞

遭金管會重罰1800萬 永豐銀晚間回應了

永豐銀因業務缺失，金管會今（1）日宣布開罰永豐銀1,800萬元等措施，並且針對永豐銀的部分業務面做出處分。永豐銀晚間對此...

勸誘客戶融資買理財商品 永豐銀遭罰1800萬、總座停職

又有銀行勸誘客戶融資買理財商品受罰。金管會今公布，由於不斷收到檢舉，發現永豐銀行有勸誘客戶融資買理財商品，因此不只是對永...

若樂天桃猿獲下半季冠軍 樂天銀給雙倍定存：年利1.3%

樂天國際銀行今（1）日宣布樂天桃猿隊在中華職棒2022年上半季拿下冠軍後，猿迷的2倍定存利息已開心入袋！為力挺戰績一路走...

中鼎集團總裁余俊彥 四度蟬聯台灣企業領袖100強

《哈佛商業評論》(HBR, Harvard Business Review)全球繁體中文版，2022年「台灣企業領袖10...

新台幣午盤貶6.2分 暫收30.497元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.497元，貶6.2分，成交金額6.71億美元

全聯「全支付」今上線 綁一銀信用卡最高回饋24％

國內電子支付使用人數已突破千萬大關，顯示「無現金」交易模式日漸受重視，成為消費者熱門選項，今天起全聯成立的「全支付」上路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。