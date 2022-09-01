凱基證券總座方維昌遭罰停職 由副董事長糜以雍代理
開發金控（2883）8月初因公司及子公司對其大股東溝通作業有不符公司治理原則情事，重罰開發金，遭處分暫停行使職務六個月的高層主管，除了開發金董事長張家祝之外，還有子公司凱基證券總經理方維昌。方維昌於8月8日起暫停執行職務，相隔23天後，凱基證券於今（1）日董事會決議，將由凱基證副董事長糜以雍代理總經理職務至明年2月7日止。
據了解，糜以雍在過去方維昌暫停職務的23天空窗期，即已代行總經理職務，但凱基證今天才召開董事會正式決議由其代理總經理，並報金管會，因此凱基證也在公告中說明，在糜以雍代理總經理資格送主管機關審查合格前，總經理職務也由糜以雍暫代。
至於張家祝的金控董座職務，則是8月5日起即由開發金副董事長楊文鈞代理。
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