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若樂天桃猿獲下半季冠軍 樂天銀給雙倍定存：年利1.3%

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導
純網銀樂天國際銀行。報系資料照／記者侯永全攝影
純網銀樂天國際銀行。報系資料照／記者侯永全攝影

樂天國際銀行今（1）日宣布樂天桃猿隊在中華職棒2022年上半季拿下冠軍後，猿迷的2倍定存利息已開心入袋！為力挺戰績一路走高的桃猿球員，再度推出加碼利息，持續用必勝定存高利應猿。

樂天銀表示，9月起推出為時一個月的桃猿必勝定存，邀請十號隊友和樂天國際銀行的存戶一起為樂天桃猿隊封王集氣。

自2022年9月1日起至2022年9月30日止，可透過樂天國際銀行網銀或App開立桃猿必勝定存，定存為60天期，年利率0.65%，若樂天桃猿隊獲得2022年度下半季冠軍，將額外加碼1倍的年利率0.65%，等於存60天就能領到最高1.3%年利率，每人限存額度新台幣5萬元。

最放福利的是參加必勝定存的十號隊友，只要9月份有登入樂天國際銀行網銀，就有機會獲得指定球員簽名紀念球及球棒一組，想要桃猿隊球員誰的簽名都行。

樂天銀同時表示，除了存錢優惠，今年12月底前，開戶且連結樂天會員，即可獲得球迷專屬新戶禮！輸入推薦代碼「GIRLS」開戶，可免費任選樂天女孩電子寫真書2本；或輸入「MONKEYS」開戶，可免費獲得樂天桃猿吉祥物Rocky的玩偶1隻。

定存 網銀 樂天桃猿

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