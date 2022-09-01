土地銀行主辦中租迪和124億元聯貸案 完成簽約儀式

土地銀行統籌主辦中租（5871）控股旗下中租迪和與合迪股份聯貸案，合計聯貸總金額達124億元，已成功完成募集，今天由土銀總經理何英明代表銀行團與中租控股董事長陳鳳龍代表借款人簽訂聯合授信合約。

中租迪和公司為充實建置太陽能電廠所需資金及合迪公司為償還金融機構借款暨充實中期週轉金，委由土地銀行分別籌組50億元及60億元聯合授信案，並由第一銀行、東亞銀行、合作金庫等14家金融同業共同參與，因參貸踴躍，最終超額募集分別以54億元及70億元結案，各參貸行對於中租控股長期務實經營均予認同與肯定。

中租控股為臺灣租賃業龍頭，業務涵蓋金融周邊領域，除原有租賃業務外，更擴展業務領域至小額消費分期及太陽能電廠等，截至今年8月，旗下已擁有2,973座太陽能電廠，發電總容量逾1GW，共計1,004MW（百萬瓦），為全臺擁有最多太陽能電廠數，以及綠能發電量最高的企業，並跨入售電領域，與產業攜手邁向淨零碳排。目前更積極於擴展海內外企業版圖，強化成長動能。

中租控股已連續兩年入選「道瓊永續世界指數」、「道瓊永續新興市場指數」成分股，且於2021年拿下綜合金融類全球排名第四名之成績，顯見中租在環境、社會及企業治理各面向已獲國際肯定。

土地銀行近年配合政府政策推動「六大核心戰略產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務，並大力推動「綠能產業融資」，且為順應綠色金融之國際發展趨勢，近期辦理之聯貸案件皆納入ESG企業永續連結相關指標，以持續引導及支持企業發展並兼顧低碳轉型，驅動正向循環的永續金融生態圈，促進金融、企業與社會環境共生共榮。