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合庫銀主辦夆典科技24.87億元聯貸簽約 今舉辦簽約典禮

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合作金庫銀行統籌主辦夆典科技24億8,700萬元聯貸案，9月1日於合庫總行舉行聯貸簽約典禮。本案募集資金係用以支應七股科技工業區開發、租售及管理計畫所需資金，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購128%，最終以24億8,700萬元完成募集。

夆典科技以客戶需求為導向，持續在建設、營造與機電綜合承包領域發展，整合上下游土地開發、建設及工程營造與機電設施之價值鏈，深耕工業區開發。本案為夆典科技與台南市政府於110年簽約，辦理位於七股之工業區開發案，開發面積141.34公頃，未來將優先引進低污染、低耗能產業、南科中下游支援產業及地方特色產業，約可提供127家廠商進駐，創造289億產值及增加1萬個二、三級產業直接就業機會，可望鏈結周邊產業聚落發展。除七股之工業區開發案外，夆典科技目前尚有嘉義縣二個工業區開發案-馬稠後產業園區前期開發案已全部完售、後期開發案銷售率70%，顯見夆典科技專業的營造能力與亮眼的招商實績。

合庫銀行長期深耕聯貸業務，係台灣聯貸市場領導業者之一，在雷仲達董事長的帶領下，110年度聯貸市場排名帳簿管理行及共同主辦行均名列前三，更於今年獲國際長期信用評等調升為「A+」，國內評等更調升至銀行業最高之「twAAA」評級，長期展望「穩定」，創下歷年最佳成績。另為支持「臺灣2050淨零排放路徑」之能源轉型與產業轉型政策，以綠色金融協助達成2050淨零排放目標，合庫銀行積極推動自主綠能產業發展，陸續統籌主辦包括太陽能發電、離岸風電、漁電共生等聯貸案，並配合能源產業趨勢，推出「併聯型儲能設備貸款」，以多元之金融服務協助企業永續發展，合庫銀行透過企金放款量能，將ESG落實在銀行授信業務上，也藉此鼓勵企業積極實踐永續經營目標，攜手善盡社會責任，落實環境保護、共創綠色永續價值，為永續發展盡一份心力。

合庫 太陽能發電

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