全支付上線首日會員數突破50萬 祭全通路周周享8%回饋

由全聯百分之百投資的專營電子支付機構「全支付」推出短短一周，註冊會員數已突破50萬，今（1）日全支付正式上線日，祭出「不限通路！周周享8%點數回饋」，全支付合作通路超過 140個品牌，包括王品集團、義大世界、秀泰影城、屈臣氏、環球購物中心、美麗華、可不可熟成紅茶、台灣大車隊、全國電子、神腦國際、日藥本舖、錢櫃、嘟嘟房等140個品牌 ，使用場域涵蓋連鎖餐飲、遊樂園、電影院、百貨、商圈、手搖杯飲料店、夜市等10萬個支付據點陸續上線。

全支付首波銀行帳戶活動，反應熱烈，接續熱潮再推國泰世華、富邦銀行、台新銀行（Richart帳戶）等連結銀行帳戶活動，連結指定銀行帳戶最高回饋全點150點；合作信用卡部分，則攜手國泰世華、玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、第一銀行、華泰銀行、彰化銀行等7家信用卡推出消費回饋活動，最高享33.3%點數回饋，聰明選擇付款方式，輕鬆消費掌握生活。

PX Pay升級全支付的用戶，將享受走出全聯跨通路支付的體驗， 全支付慶上線，9月「不限通路！周周享8%點數回饋」，每人每周享2次回饋 （第一周9月1日至7日、第二周9月8日至15日、第三周9月16日至22日、第四周9月23日至30日），最高回饋88點，實體通路及線上通路合併計算，食、衣、住、行、育、樂，全民的生活支付，皆可全支付！PX Pay升級全支付會員專屬，使用全支付在全聯消費滿百元即可享福利點3倍送，搭配全聯中秋活動優惠多更多。