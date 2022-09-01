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勸誘客戶融資買理財商品 永豐銀遭罰1800萬、總座停職

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
永豐銀行。圖／永豐銀行提供
永豐銀行。圖／永豐銀行提供

又有銀行勸誘客戶融資買理財商品受罰。金管會今公布，由於不斷收到檢舉，發現永豐銀行有勸誘客戶融資買理財商品，因此不只是對永豐銀行重罰1800萬元，也停止總經理莊銘福執行職務3個月。同時停止永豐銀新承作客戶委託投資海外債券、房貸壽險各6個月，也停止永豐銀代理銷售人身保險新契約，直到改善完成。

金管會在2020年8月至2021年7月陸續接獲檢舉案，發現永豐銀行有勸誘客戶以融資方式買理財商品，金管會也立刻對永豐金及永豐銀進行金檢，發現永豐銀行沒有落實執行理財專員輪調制度、辦理房貸搭售房貸壽險，及辦理保代業務有不當銷售等缺失，顯示永豐銀行沒有完善建立與確實執行內控制度，有礙健全經營之虞。

銀行局副局長林志吉表示，教育的文本上有看到永豐銀教導行員如何勸誘客戶借款，透過貸款給客戶進行相關商品投資，金管會也有收到檢舉；房貸部份，客戶被要求要買房貸壽險才可以貸房貸，房貸壽險搭售有90幾件；不當的人身保險銷售，主要是有看到業務員有獲利保證、每月固定配息等話術招攬。

林志吉指出，因為此案有涉及高齡者客戶，因此罰鍰上有考量後加重。接獲的檢舉有2個以上的案例，內部檢舉與外部檢舉都有，因此去年對永豐金與永豐銀金檢時，也針對這部份加以深入查明。雖然借錢投資損失部分，目前沒有客戶特別做反映，但有發生一些借錢的消費爭議。

針對總經理莊銘福罰停職3個月，林志吉表示，莊銘福從2018年1月開始擔任總經理，這次的缺失，顯示出永豐銀長期金融商品銷售文化、偏重業務績效，且永豐總行對分行的督導管理政策欠妥。莊銘福是永豐銀的人事評議委員會主席，在相關議案決議過程，未能充分說明並導正永豐銀的銷售紀律，導致永豐銀不當銷售的情事持續發生，沒有善盡督導銀行經營管理之責。

永豐銀行 房貸 金管會

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