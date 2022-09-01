期交所擬定「3+E」帶領期貨市場邁向新未來

臺灣期交所秉持「創新．韌性．永續」發展目標，實踐「服務實質經濟、深化永續經營」願景。2021年成績亮眼，總交易量達3.9億口，成長達14.9%。為促進市場穩健成長，期交所進一步擬定「3+E」發展重點—建置客製化契約交易平台、擴大店頭集中結算規模、推出期貨風控防衛機制2.0及促進期貨業永續發展，帶領期貨市場邁向新未來。

★建置客製化契約交易平台，擴大市場參與

為擴大市場參與，規劃建置客製化契約交易平台，提供交易人隨選服務，交易所需的契約規格，可彈性選擇契約到期月份、履約價格、到期結算方式等，提供多元交易服務。初步規劃客製化契約標的以股價指數、股票等股權類商品為主，未來將持續研議擴大適用商品範疇。

擴大店頭衍生性商品結算規模，提升國際能見度

今年7月25日正式開辦店頭衍生性商品集中結算業務，推出結算會員自營交易自願性新台幣利率交換契約(IRS)集中結算，目前有11家結算會員，結算部位餘額達新台幣176億元。

明年6月規劃推出客戶端及新台幣無本金交割遠期外匯(NDF)集中結算，屆時無論是IRS或NDF的自營或客戶交易皆可集中結算，結算會員預計增加至23家。後續研議推出新台幣無本金交割利率交換契約等，並持續積極爭取國外合格集中結算機構(QCCP)資格認可，吸引外資參與集中結算市場。

★推出期貨風控防衛機制2.0，接軌國際制度

為強化期貨市場風險控管機制，期交所、期貨商、交易人三方攜手合作，升級市場防衛機制，以增強市場穩健。期交所將所有商品納入動態價格穩定措施、買賣申報整批撤銷機制推廣至經紀商、推出斷線後刪單等；期貨商端強化夜盤風控機制，如日盤收盤後壓力測試、交易人帳戶風險提醒注意等功能。

★建置期貨市場ESG資訊平台，建構期貨市場永續金融生態

協助期貨商導入永續治理架構，鼓勵期貨業者推動ESG；建置期貨市場ESG資訊平台，提供交易人一站式查詢便利服務，強化資訊揭露，進一步推廣ESG交易概念，深化期貨市場永續發展。