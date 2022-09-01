運彩形象廣告今晚首播 四東奧國手感謝國人一起挺體育

台灣運彩2022全新形象廣告將在今(1日)晚7時58分，在TVBS、東森、三立、民視等四個新聞台，同時首播，謝謝大家、一起挺體育。片中邀請去年東京奧運表現出色的桌球國民金孫林昀儒、空手道小清新文姿云、台灣蝶王王冠閎及舉重女將陳玟卉共同參與廣告演出。

影片主軸為，「謝謝你們!和我一起打進世界」，透過運動員感謝大家投注運彩、挹助國家運動發展基金，讓選手得到更好的訓練與照顧。

台灣運彩公司今(1)日下午在教育部體育署舉行記者會，王冠閎、陳玟卉現身分享，林昀儒與文姿云也錄製影片說明參與拍攝廣告心得，呼籲大家一起：「買運彩 助體育 增光彩！」。

體育署表示，台灣運動選手近年來在國際體育賽事發光發亮、為國爭光，去年東京奧運台灣選手獲得二金、四銀、六銅，共計12面獎牌，締造史上最佳成績，今年度的國際賽事如世界運動會也頻頻傳出佳績，讓世界看見台灣好手的優異表現。

上述成果的最大推手，來自廣大購買運動彩券的民眾所挹注的運動發展基金。自運動彩券發行以來，運動發展基金累計超過469億元。

體育署肯定營運團隊的成績與努力，希望更多國人能透過購買運動彩券挹注國家體育，一同成為推動我國體育運動發展的重要助力，讓台灣的體育實力在世界舞台被看見。

台灣運彩總經理林博泰進一步表示，體育署黃金計畫的成功，帶給國人無限感動，台灣運彩想透過影片，將這份感動記錄下來，邀請四位國手，林昀儒、文姿云、王冠閎、陳玟卉參與拍攝，謝謝大家、一起挺體育。

運彩公司在東京奧運滿一年後的此時，推出全新形象廣告，除了感恩，更希望透過影片的製作與傳播，再一次凝聚大家的情感及向心力。去年在東京奧運熱賣下，運動彩券銷售達新台幣466億元、挹助運發基金46.6億、創下歷史新高；今年在年底足球世界盃加持下，台灣運彩將更努力，讓銷售一舉突破500億元大關。

台灣運彩2022全新形象廣告邀請四位奧運國手現身說法，桌球神童林昀儒、空手道女神文姿云、台灣蝶王王冠閎、舉重女將陳玟卉在各自擅長領域，展現其面對挑戰時的堅強卓越。

王冠閎與陳玟卉出席形象廣告記者會，林昀儒與文姿云則透過影片表達感謝與拍攝心得。

王冠閎說：「可以一路堅毅、一路勇敢，為台灣贏得最佳戰績，感謝所有支持運彩的幕後推手！」陳玟卉表示贊同，感謝所有曾經為她們加油、以及購買運動彩券實踐支持國家體育的民眾們，「我們會繼續努力，持續驚豔全世界」。

問到四位選手，如果人生可以再次選擇，是否仍會堅持運動這條路，四人都表示，無論經過多少次選擇，都會選擇體育這條路。