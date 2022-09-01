中鼎集團總裁余俊彥 四度蟬聯台灣企業領袖100強

《哈佛商業評論》(HBR, Harvard Business Review)全球繁體中文版，2022年「台灣企業領袖100強」調查結果揭曉，CTCI 中鼎（9933）集團總裁余俊彥四度蟬聯入榜。

本屆「台灣企業領袖 100 強」榜單，由台灣全體上市公司篩選出前300大企業名 單，再根據數據進行評比。除了歷屆皆採用的「股東報酬率」(TSR)、 「市值成長金額」之外，今年更首度加入「平均每季每股盈餘(EPS)」，以及「ESG 成效」等指標進行評量與排名，意即入榜領導者所帶領的企業，不僅能幫股東賺錢、 長期穩定經營，更是兼顧 EPS 營運表現與 ESG 環境永續的模範生。

余俊彥致詞表示，尤其在ESG（企業、社會、公司治理） 永續推動上，中鼎自許為「地 球永續的把關者」，致力將工程事業發展為 ESG 事業，並打造最先進的「綠色工程」，幫助客戶達成淨零排放的目標。中鼎將持續努力為全球客戶提供值得信賴的統包工程服務。