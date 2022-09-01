快訊

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中鼎集團總裁余俊彥 四度蟬聯台灣企業領袖100強

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團總裁余俊彥表示，中鼎自許為「地球永續的把關者」，致力為全球客戶打造最先進的「綠色工程」，達成淨零排放的目標。圖/中鼎提供
中鼎集團總裁余俊彥表示，中鼎自許為「地球永續的把關者」，致力為全球客戶打造最先進的「綠色工程」，達成淨零排放的目標。圖/中鼎提供

《哈佛商業評論》(HBR, Harvard Business Review)全球繁體中文版，2022年「台灣企業領袖100強」調查結果揭曉，CTCI 中鼎（9933）集團總裁余俊彥四度蟬聯入榜。

本屆「台灣企業領袖 100 強」榜單，由台灣全體上市公司篩選出前300大企業名 單，再根據數據進行評比。除了歷屆皆採用的「股東報酬率」(TSR)、 「市值成長金額」之外，今年更首度加入「平均每季每股盈餘(EPS)」，以及「ESG 成效」等指標進行評量與排名，意即入榜領導者所帶領的企業，不僅能幫股東賺錢、 長期穩定經營，更是兼顧 EPS 營運表現與 ESG 環境永續的模範生。

余俊彥致詞表示，尤其在ESG（企業、社會、公司治理） 永續推動上，中鼎自許為「地 球永續的把關者」，致力將工程事業發展為 ESG 事業，並打造最先進的「綠色工程」，幫助客戶達成淨零排放的目標。中鼎將持續努力為全球客戶提供值得信賴的統包工程服務。

ESG 股東 EPS

延伸閱讀

電動機車市占率倒退嚕 台灣智慧移動產業協會提6對策

慶祝越南基金四度追加募集 中信推快閃手續費優惠活動

《今周刊》評鑑／玉山數位服務 贏得多項殊榮

玉山安侯論壇登場 提出企業永續價值關鍵策略

相關新聞

中鼎集團總裁余俊彥 四度蟬聯台灣企業領袖100強

《哈佛商業評論》(HBR, Harvard Business Review)全球繁體中文版，2022年「台灣企業領袖10...

新台幣午盤貶6.2分 暫收30.497元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.497元，貶6.2分，成交金額6.71億美元

全聯「全支付」今上線 綁一銀信用卡最高回饋24％

國內電子支付使用人數已突破千萬大關，顯示「無現金」交易模式日漸受重視，成為消費者熱門選項，今天起全聯成立的「全支付」上路...

擘劃新未來 集保提五大行動方案

集保結算所作為金融市場的後台，30餘年來耕耘服務整體市場，近年亦配合主管機關資本市場藍圖與公司治理藍圖等多項政策推動，除...

元富證券榮獲《今周刊》財富管理評鑑三項肯定

新光金控旗下元富證券於8月31日獲頒第十六屆《今周刊財富管理銀行暨證券評鑑》證券組「最佳商品獎」第一名、「最佳業務員團隊...

新學期用一卡通MONEY輕鬆繳費 最高享10%回饋

國中小跟高中職各級學校已陸續開學，大專院校也將於中秋連假後開始新學期，眼見繳學雜費期限將近，要如何輕鬆繳交學雜費又能享有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。