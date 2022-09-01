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元富證券榮獲《今周刊》財富管理評鑑三項肯定

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
(右)元富證券總經理張清發、(左)今周刊董事長謝金河
(右)元富證券總經理張清發、(左)今周刊董事長謝金河

新光金控旗下元富證券於8月31日獲頒第十六屆《今周刊財富管理銀行暨證券評鑑》證券組「最佳商品獎」第一名、「最佳業務員團隊獎」及「最佳財富增值獎」。肯定元富證券能從客戶的角度出發、提供實質財富需求之解決方案，並滿足不同風險屬性客戶及市場變化需求，於財富管理平台上推展多元且完整的理財商品，成功贏得客戶信賴。元富將持續以客戶需求為核心，提供更多專業優質的服務。

元富證券總經理張清發表示，元富證券近年來對於財富管理的投入有目共睹，包含此次獲獎，已是元富連續六年獲得該財管評鑑獎項肯定。元富於財富管理業務上用心為投資人提供專業服務、創造財富增值，給予投資人安全、便利、智慧且即時的各項服務，期許成為投資人的最佳財富管理夥伴。未來，仍將持續深耕與客戶間的關係，用心呵護客戶的資產、把客戶滿意度放在第一位，提供更多高附加價值的金融服務，成為客戶最信任的資產守護者，達到財富增長、永續傳承。

元富證券財富管理業務是全方位的財富管理平台，客戶可在單一帳戶完成資產配置與交易，達到簡化證券商客戶跨不同平台交易，同時降低交易的時間成本及投資成本，讓投資人在元富證券不僅是一站購足，同時也達到真正的單一帳戶購足（one account shop）。另外，元富也不斷積極發展更具差異化的財管平台，提供更友善、更直覺的電子下單介面，及更豐富的各項產品線，持續打造完整的財富管理信託平台。

此外，元富也積極落實普惠金融，從小資零股開始，不僅讓小資族能以零股方式存下第一桶金，更推出證券商第一家指定單獨管理運用金錢信託之智能理財平台「智能Win Win go」，讓投資人可透過單筆或是定期定額方式參與全球境內外基金的投資；因應市場動盪及變動進行自動再平衡，即時動態調整投資組合，避免追高殺低或半途退出的投資弱點，達到投資紀律化。使投資人不需再花時間鑽研複雜的市場變動，解放時間自由，邁向財富自由。

元富 財富管理

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