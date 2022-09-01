快訊

半導體搶才 台積磁吸效應外商無奈「要不要投資台灣？」

一個鄭寶清、綠營兩種反應 側翼罵背骨卻不見議員惡言？

王必勝外遇事件歷經10個月 妻尤香玉「一句話」展現高EQ

提升證券期貨市場競爭力 證交所董總為新創IPO動起來

經濟日報／ 記者蔡靜紋王奐敏／台北即時報導

金管會推出提升證券期貨市場競爭力方案，F4高層為新創企業IPO市場動起來。臺灣證券交易所、櫃買中心雙雙瞄準強化新創企業IPO，證交所董事長林修銘、總經理簡立忠近期均主動出擊拜訪潛力公司，以求活絡創新板，而櫃買中心則鎖定經營新零售軟體開發暨服務數據等數位雲端服務公司。

證交所在董事長林修銘上任後，以「負責任的服務」為核心，針對提升資本市場競爭力方案提出四大要務，包含建構ESG生態系、強化外國證券複委託服務及管理、推動資安防護升級暨大數據專案、積極推動及活化創新板。證交所副總陳麗卿表示，相關任務均已積極推動中，例如證交所將協同集保結算所建構複委託平台，幫券商做好整合，所涉及細節正在規畫；而創新版持續檢討訂定更為合宜的上市條件、調整投資人限制等，為尋找符合創新板的掛牌公司，董總座最近都自己出去跑，凡符合創新板條件、集團下小金雞等企業，只要有機會就會去拜訪，希望相關企業能在台灣資本市場掛牌。

櫃買中心亦表示，過去櫃買中心成功打造半導體、生技等兩大聚落，而數位雲端服務這類創新型態，知識型的產業，也是台灣擅長的領域，且Google、微軟也都在台灣投資設置資料中心，如果能再形成一個聚落，也能網羅更多人才與資金，且擴大市場。像之前去日本掛牌的軟體新創獨角獸沛星互動科技（Appier），因為主要客戶在日本，所以選擇去日本上市。新創公司一開始可能還很小，也缺乏資金，若是能夠進入資本市場，就很有機會存活下來，並形成特色聚落。目前櫃買相關數位雲端服務的公司有經營新零售軟體開發暨服務數據、電商服務的91APP*-KY（6741），提供雲端服務、智慧物聯網、加值運用與開發及邊緣運算智慧載具平台即服務的宏碁資訊，以及提供資訊安全管理服務的安碁資訊等。

至於券商商機，櫃買中心表示，除能因此有新的IPO案子獲得承銷，也考驗券商的眼光，如果看得準，未來也有機會在輔導的公司掛牌後，在本益比拉高的同時獲取資本利得。

櫃買中心 雲端服務 證交所

延伸閱讀

群創小金雞睿生光電上市案 證交所2日審議

9月法說 14檔接力上秀

金管會、證交所「聯名公文」詐騙 小心上當

櫃買辦創櫃企業媒合會

相關新聞

新學期用一卡通MONEY輕鬆繳費 最高享10%回饋

國中小跟高中職各級學校已陸續開學，大專院校也將於中秋連假後開始新學期，眼見繳學雜費期限將近，要如何輕鬆繳交學雜費又能享有...

元富證券 榮獲財富管理評鑑三項肯定

新光金控旗下元富證券獲頒第十六屆《今周刊財富管理銀行暨證券評鑑》證券組最佳商品獎第一名、最佳業務員團隊獎及最佳財富增值獎...

新台幣開盤貶3.5分 為30.47元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.470元開盤，貶3.5分

前證期局副局長蔡麗玲 接投信投顧公會祕書長

懸缺一段時間的投信投顧公會祕書長一職將拍板，據了解，投信投顧公會將於9月14日召開理監事會議，議案包含祕書長聘用案，人選...

擊退尹崇堯 陳慧遊掌壽險公會

壽險公會理事長改選昨登場，由新任南山人壽董事長尹崇堯對上全球人壽董事陳慧遊，尹崇堯身為壽險龍頭代表，但初試啼聲，陳慧遊則...

陳慧遊 變髮換新造型

現年55歲的壽險公會新任理事長陳慧遊昨（31）日以棕色挑染的新造型現身，一改平日滿頭白髮，有媒體問他，是否要透過髮色來加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。