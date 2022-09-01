提升證券期貨市場競爭力 證交所董總為新創IPO動起來

金管會推出提升證券期貨市場競爭力方案，F4高層為新創企業IPO市場動起來。臺灣證券交易所、櫃買中心雙雙瞄準強化新創企業IPO，證交所董事長林修銘、總經理簡立忠近期均主動出擊拜訪潛力公司，以求活絡創新板，而櫃買中心則鎖定經營新零售軟體開發暨服務數據等數位雲端服務公司。

證交所在董事長林修銘上任後，以「負責任的服務」為核心，針對提升資本市場競爭力方案提出四大要務，包含建構ESG生態系、強化外國證券複委託服務及管理、推動資安防護升級暨大數據專案、積極推動及活化創新板。證交所副總陳麗卿表示，相關任務均已積極推動中，例如證交所將協同集保結算所建構複委託平台，幫券商做好整合，所涉及細節正在規畫；而創新版持續檢討訂定更為合宜的上市條件、調整投資人限制等，為尋找符合創新板的掛牌公司，董總座最近都自己出去跑，凡符合創新板條件、集團下小金雞等企業，只要有機會就會去拜訪，希望相關企業能在台灣資本市場掛牌。

櫃買中心亦表示，過去櫃買中心成功打造半導體、生技等兩大聚落，而數位雲端服務這類創新型態，知識型的產業，也是台灣擅長的領域，且Google、微軟也都在台灣投資設置資料中心，如果能再形成一個聚落，也能網羅更多人才與資金，且擴大市場。像之前去日本掛牌的軟體新創獨角獸沛星互動科技（Appier），因為主要客戶在日本，所以選擇去日本上市。新創公司一開始可能還很小，也缺乏資金，若是能夠進入資本市場，就很有機會存活下來，並形成特色聚落。目前櫃買相關數位雲端服務的公司有經營新零售軟體開發暨服務數據、電商服務的91APP*-KY（6741），提供雲端服務、智慧物聯網、加值運用與開發及邊緣運算智慧載具平台即服務的宏碁資訊，以及提供資訊安全管理服務的安碁資訊等。

至於券商商機，櫃買中心表示，除能因此有新的IPO案子獲得承銷，也考驗券商的眼光，如果看得準，未來也有機會在輔導的公司掛牌後，在本益比拉高的同時獲取資本利得。