一卡通MONEY繳學雜費 最高享10%回饋

國中小跟高中職各級學校已陸續開學，大專院校也將於中秋連假後開始新學期，眼見繳學雜費期限將近，要如何輕鬆繳交學雜費又能享有回饋呢?使用電子支付繳費就是不錯的方式，除了拿起手機掃碼就能繳學雜費，還能享有優惠。

一卡通公司表示，一卡通MONEY電子支付目前提供繳納學雜費服務遍及全國各縣市，適用繳費學校數量近2,000所，包含部分大專校院、高中職、國中、國小、幼兒園及特教學校等，服務學校為同業最多。對比110年學年下學期及109年學年下學期繳納學雜費交易筆數，成長近9成，繳納金額也成長近50%，顯見大家對行動支付的接受度日益提高。

新學期開始為鼓勵家長及學生們多加利用一卡通MONEY(原LINE Pay Money)的生活繳費功能繳納學雜費，一卡通公司提供消費加碼回饋繳學雜費的優惠活動。即日起至10月15日前，使用一卡通MONEY帳戶累積一般消費金額滿新台幣1,000元，繳學雜費金額享一卡通MONEY帳戶儲值金2%回饋(每帳戶最高200元)，累積一般消費金額滿新台幣3,000元，繳學雜費金額再享一卡通MONEY帳戶儲值金3%回饋(每帳戶最高300元)。提醒本活動需要同時開啟一卡通MONEY中的銀行帳戶自動儲值及自動儲值差額功能。

首次連結聯邦銀行New New Bank新戶，繳納學雜費最高可享300元帳戶回饋金，透過一卡通MONEY連結開立New New Bank帳戶可再享100元一卡通MONEY儲值金回饋，合計最高可享900元回饋。連結王道銀行帳戶，繳納學雜費最高可享5%回饋，合計最高可得10%回饋。使用一卡通MONEY行動支付繳費，快速便利又能省荷包，家長及學生們可多加利用。