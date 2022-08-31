安泰銀上半年資本強度國銀亞軍 資產品質劣化待改善

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

安泰銀行（2849）今天召開上半年法人說明會，資產品質因特定案件呆帳增加衝擊，因此第2季底逾放比上升至0.9%，備抵呆帳覆蓋率則為158.32%，在金管會公布39家國銀資產品質敬陪末座。不過，安泰銀強調，年底前將持續轉銷呆帳，將可有效改善資產品質較6月底提升，且資本強度在國銀中居領先，扣除輸銀後居國銀前二。

安泰銀法說會由財務長陳琬鈺主持，公布上半年全行淨收益31.36億元，年增率7%，稅後純益11.49億元則是衰退6%，累計每股稅後純益（EPS）0.59元。受惠升息使得利息淨收益成長，上半年淨息收年成長12.3%，手收則是衰退12.5%，若以單季來看，今年第1季、第2季的整體淨收益持平，均為15.7億元，但息收、手收第2季均較第1季呈現兩位數成長。利息淨收益10.52億元，手續費淨收益4.19億元，分別較前一季增加10%及20%。

利差也因受惠升息，第2季淨利息（NIM）1.28%及存放利差1.23%，分別較第1季各增加9個、8個基本點（1個基本點為0.01個百分點）。

安泰銀行表示，該行擁有嚴謹的成本控管及卓越的資本水準，2022年6月底資本適足率16.52%，第一類資本比率及普通股權益比率皆為15.33%，優於全體本國銀行平均的14.88%、12.61%及11.39%。營業費用率46.86%也優於全體本國銀行平均的54.08%。3月底普通股權益比率及資本適足率，均在全體國銀排名第二。

不過，資產品質則是表現落後，陳琬鈺表示，由於特定案件呆帳增加，因此資產品質受影響劣化，第2季底逾放比上升至0.9%，備抵呆帳覆蓋率則為158.32%。根據金管會資料，6月國銀平均逾放比為0.16%，平均備抵呆帳覆蓋率則為829.74%，安泰銀居較平均數差距甚多，陳琬鈺表示，安泰銀的逾放比高於同業，但有個案在8月轉銷呆帳3億元，第4季會再轉銷，資產品質屆時可望提升。

安泰銀行 資本適足率

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