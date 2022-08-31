第一金法說：上半年淨值蒸發逾百億元減幅5%優於同業

第一金控今天舉辦第二季法人說明會，對於市場關注的淨值問題，第一金副總李淑玲說明，第一金去年底淨值為2245億，目前淨值減少至2128億，等於是淨值蒸發逾百億元，主要是債券提列評價與減損影響，但淨值減幅5%，仍是優於同業。

第一金指出，上半年稅後淨利為102.36億元，年減6.2%，每股盈餘(EPS)為0.77元。整體來說，子公司第一銀行受惠升息循環啟動，低利時代告一段落，淨利差(NIM)亦自低點反彈，以獲利年成長6.7%的趨勢，穩固支撐集團整體表現。

今年在美國加快升息腳步，造成股、債投資評價波動，金控淨值蒸發受到市場關注，李淑玲說，去年底至目前第一金淨值減少約117億元，減幅約5％，主因新台幣貶值下，海外分行匯兌彌補部分虧損，淨值減幅小於同業，今年暫無增資打算。

第一金指出，資本市場自第二季起因擔憂經濟前景而拉回整理，加上各國陸續啟動升息循環，以緩解急速上揚的通膨壓力，投資人對未來經濟成長有放緩疑慮，尤其台灣央行上半年共升息兩次，利率反轉趨勢確立，對金融業而言，放款與股匯債市等正反向因素連動，獲利均歷經一波不小的震盪。目前看來，上半年放款業務需求不墜，尤其企業投資潮持續，客戶因應資金移動的投資理財需求增加。

一銀方面，上半年總放款年增11.2%，包括外幣年增17.3%、中小企業年增9.4%與房貸年增10.1%，授信均成長快速，升息效應加上放款擴增帶動淨利息收入年增16.1%，淨利差(NIM)再較上季度攀升至1.04%，手續費收入年增也高達11.9%，放款及財管的業務動能強勁。

資產品質方面，上半年一銀逾放比維持在0.19%之水位，覆蓋率為620.39%，尚未有品質惡化的憂慮；其他子公司方面證券與保險雖仍維持正獲利，但表現略遜於去年，主要是受資本市場波動及去年同期表現高基數的影響。

展望下半年，業務重心以「持盈保泰」為原則，主動積極應對升息循環的影響，特別經濟循環週期趨短期，靈活調整將為主要策略，另外德國法蘭克福分行，規劃在年底前開業，可助集團重返歐盟市場，探索新的歐陸商機。