半年報全出爐！前6大壽險「3家淨值掉到千億以下」 南山人壽減幅83%

受到美大舉升息影響，債券殖利率今年以來狂升，讓壽險公司手中持有的債券評價暴跌，壽險業今年度過最慘上半年。金融保險業最新半年報全數出爐，前6大壽險公司有3家淨值跌破到千億元以下，包含南山人壽、台灣人壽、中國人壽。

據南山人壽最新公布半年報，6月底淨值跌到836億元，相較於去年底的5115億元，今年上半年淨值就跌掉4279億元，減幅高達83%，若與去年6月底的4848億元比較，一整年淨值跌掉4012億元、年減達82%。

除南山人壽外，台灣人壽、中國人壽今年上半年淨值也跌到千億元以下。台灣人壽到6月底淨值掉到911億元，比起去年底的1627億元，今年上半年淨值減少716億元、44%，年減608億元、40%；中國人壽到6月底淨值掉到891億元，今年上半年淨值減少879億元、49%，年減達815億元、47%。

壽險兩大龍頭國泰人壽、富邦人壽，上半年淨值也有4成到5成的減幅，但淨值守住3000億元大關。國泰人壽到6月底淨值掉到3156億元，相較去年底的7421億元，上半年減少高達4265億元、57%，年減也高達4213億元、57%。

富邦人壽到6月底淨值掉到3169億元，相較去年底的6095億元，上半年淨值減少2926億元、48%，年減達2702億元、46%。

新光人壽則是前6大壽險中上半年淨值減幅最少的，6月底淨值成功守住千億元大關，僅跌到1345億元，比起去年底的1811億元減少466億元、25%，年減僅有282億元、17%。

不過，美國7月底再升息3碼，升息幅度未出乎市場預料，不只美股漲，債券殖利率也開始回落，讓今年以來每月減少的壽險業淨值在7月有小幅回升。據金管會統計，整體壽險業7月淨值為1.53兆元，比6月底1.26兆元回升2700億元。

受惠於股債回檔，前6大壽險7月淨值皆有小幅回升。國泰人壽7月底淨值回升逾800億元，南山人壽回升逾700億元，富邦人壽回升逾600億元；台壽、中壽回升逾百億元，淨值回到千億以上。