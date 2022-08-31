童子賢：企業應掘新商機 提升永續價值

由台灣玉山科技協會及KPMG安侯建業聯合會計師事務所共同舉辦的「2022玉山安侯論壇：提升企業永續價值的關鍵策略創新商業模式與供應鏈智能化」於今(31)日舉行，玉山科技協會理事長童子賢也特別至現場致詞，他表示，這幾年經歷疫情、戰爭及通膨分擾，促使人們反思自我，也讓企業開始越來越重視環境及ESG議題，現在世界正在邁向淨零能源的世界，電動車就是一個解方，汽車產業將越來越邁向電子化，這是台灣產業可以使力的領域。因此在因應變革帶來的挑戰與機會，企業應該從中發掘新商機，並提升整體產業價值與效益。

近年來，疫情加速企業營運策略轉變，地緣政治、全球經濟局勢、通貨膨脹、永續議題發酵等因素，皆讓企業持續創新其商業模式，以因應瞬息萬變的市場趨勢。KPMG安侯建業主席陳俊光於論壇中提及KPMG近日發布的《製造業商業模式創新報告》，說明企業目前需優先確保其供應鏈如何在快速變化的市場及客戶競爭壓力下仍保有韌性，分享企業領導者應從數位科技、營運重組、風險管理、綠色永續等構面，提升企業競爭力、創造商機。

KPMG 安侯建業執行副總經理朱成光指出，企業風險管理的三項挑戰為「管理重點與優先順序模糊」、「集團資源分配不佳」以及「企業高層難以監督各營運單位的風險管控與資源投入程度」，他建議企業可以透過風險辨認、盤點各種風險的利弊得失，並擬定與執行計畫。而在供應鏈風險方面，KPMG安侯建業執行副總經理陳其愷進一步說明，企業運用數位化提高供應鏈透明化即屬於主動式的超前部署作為，將供應鏈中資訊蒐集並傳達予內部授權單位及外部利益相關者，能夠提升供應鏈的可見度、可追溯性與透明度，進而為公司帶來逐步變革。企業若能妥善地在商業模式與營運模式間取得最大價值之綜效，有助於維持營運不中斷並有效預防企業相關風險。

DIGITIMES電子時報社長黃欽勇引用《孫子兵法》中「天者，陰陽、寒暑、時制也」來強調台灣產業因應不同階段的挑戰而演化。尤其在中美G2的大格局下，台灣因供應鏈優勢成兵家必爭之地，他以「銳卒勿攻，餌兵勿食」說明唯有理解與順應國際情勢與產業趨勢，研擬產業策略，才有辦法為台灣找到新的產業定位，運用「創價」、「溢價」、「議價」三大策略改變生態系的新事業模式，呼籲台灣應以矛為盾，翻轉思維。

隨著企業經營邁向國際化，租稅管理政策也必須在營運決策時納入策略考量，以免付出不必要的租稅成本，影響企業獲利。KPMG安侯建業執行副總經理林嘉彥表示，自2015年G20跟OECD推出全球租稅革命的稅基侵蝕與利潤移轉(BEPS)行動方案後，各國稅局都更加重視「經濟實質」，利潤必須在價值創造地被課稅，而價值創造是源自於人數合理且適格的員工，這些觀點都強化了租稅管理政策與價值鏈的連結。林嘉彥認為，近期OECD推動全球企業最低稅負等新制度、歐盟未來將實施的公開國別報告、台灣的CFC反避稅制度等措施，都與ESG下加強租稅透明度與公平納稅的倡議呼應，所以企業的租稅管理政策也漸趨重要。

台灣身為全球產業供應鏈重要的一環，近年無論是國際永續機構的倡議、全球ESG法令大幅增加、再到熱門的永續績效連結貸款，ESG無疑成為企業競逐國際客戶與回應機構投資人的關鍵競爭力。KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興指出，在歐盟綠色政綱下的永續金融發展行動計畫，以及55套案中受台灣企業高度關注的碳邊境調整機制(CBAM)，也推升ESG成為全球經濟貿易議題，直接衝擊台灣供應鏈出口成本以及獲利。未來在國際永續準則理事會ISSB成立之下，企業ESG作為之揭露也將與財務報導更加緊密連結，換言之，掌握ESG動向與展開實質作為就是邁向綠色供應鏈、進攻國際市場的必要條件。

綜觀目前大環境的共識，企業未來如果無法達到供應商對ESG要求的標準，可能會面臨被排除在外的壓力。企業如何建立更完善的永續指標與策略？如何著手開始做溫室氣體盤查、啟動低碳轉型、落實碳排管理的策略？安侯碳資源服務股份有限公司董事總經理黃力家建議，企業可考量氣候相關財務揭露(TCFD)的治理、策略、風險管理及設定指標及目標的作法而加以管理碳議題。氣候治理考慮到全球淨零排放、供應鏈淨零要求、碳關稅及碳費等議題，透過設定科學減碳目標、內部碳定價、投資於低碳的技術、設備或碳減量計畫，以及參與RE100、EP100及EV100等國際倡議，都有助企業達成策略上的相關考量。不論是何種碳管理策略，企業皆需要了解自身的碳足跡，以作為後續減量比較的基礎。黃力家強調，企業必須從碳盤查、產品碳足跡開始做起，並與供應鏈共同執行，以便了解企業本身及上下游的碳排放，而採用能源管理及低碳供應鏈管理也有助於減碳的達成。

KPMG安侯建業工業產業主持人劉彥伯亦於座談交流中分享，碳盤查已成為業界顯學，企業在進行碳盤查的任務中，如何從中找到創新元素、發展第二條成長曲線，將會是繼前幾年的工業4.0，進而發展到數位轉型，最終結合節能減碳，從效率的提升，到商業模式的創新，最終與社會責任結合的永續經營，才是企業經營之道。