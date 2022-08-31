黃調貴掌壽險公會六年 有四大貢獻

壽險公會今(31)日舉辦第九屆第一次會員代表大會，進行理監事改選，全球人壽董事陳慧遊當選新任理事長，壽險公會幫忙也發布新聞稿，肯定剛卸任壽險公會理事長的現任國泰人壽董事長黃調貴，過去六年來對壽險公會的貢獻。

黃調貴致詞時表示，過去一年，雖因疫情影響，但在主管機關的指導協助以及全體業界的共同努力下，壽險業仍能穩健的發展，其中2021年總保費收入為新台幣2兆9,711億元，新契約保費收入為1兆480億元，投保率則持續成長至264.81%。

至於2021年底，壽險業資產總額為33兆3,427億元，較2020年底成長5.01%，2021年稅後純益高達3,611億元。

黃調貴在六年任期內，引領壽險公會完成較重大的項目如下：

對於最近因為防疫保單所衍生的相關問題，黃調貴期許新任理事長，對於法定傳染病的除外責任，可與主管機關配合，帶領業界尋求更好的解決之道。

最後，黃理事長並再次對六年任期內，各理監事與全體業者的配合及公會工作同仁協助業務的推展表示感謝，在國際與兩岸情勢的變動下，期許未來壽險公會克盡職責，繼續發揮主管機關與產業間之溝通協調功能，帶領壽險同業邁向新局、再創高峰。