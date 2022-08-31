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壽險公會新龍頭陳慧遊做這三件事 展現高政治智慧
壽險公會理事長選舉結果今(31)日下午13時13分左右出爐，全球人壽董事陳慧遊在21位有選舉權的理事當中，以20票、95.2%的高得票率勝出，接著在13時25分左右，接受媒體聯訪，言談中講述的三件事，透露這位壽險公會新龍頭的高度政治智慧。
首先，陳慧遊表示，他已經提名三位壽險公司主管出任副手，也就是壽險公會的新任副理事長，包括：富邦人壽總經理陳俊伴、中國人壽保險首席執行副總許東敏、台灣人壽總經理莊中慶。
上述人事已在陳慧遊當選後旋即主持的會議中，獲得通過。據了解，陳慧遊能夠出線，富邦金控（2881）、中信金控（2891）、開發金控（2883）等的支持，為重要力量。另外，新光金控（2888）與台新金控（2887）也是很早就給予溫暖。
其次，陳慧遊也宣布，延攬壽險公會秘書長林金樹，續任壽險公會秘書長。
林金樹是國泰人壽前副總經理，本月從國壽退休。為人幽默風趣、數理精算能力佳、懂得體貼別人感受，為壽險業公認的公會秘書長良才。此舉顯示陳慧遊有用人之明。
第三，陳慧遊在聯訪時特地提到，他的對手、南山人壽董事長尹崇堯先前發表的政見，如果有好的地方，他也會採用、當做個人政見。
陳慧遊還說，他今天特地問了尹崇堯，日後有需要時，能不能打電話給尹，尹崇堯回答說可以。展現君子相爭，其爭也君子的風範。
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