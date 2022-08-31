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壽險公會新理事長改選 全球人壽董事陳慧遊當選

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
全球人壽董事陳慧遊（右）是前總統陳水扁執政時的幕僚，今天競選壽險公會理事長。記者蘇健忠／攝影
全球人壽董事陳慧遊（右）是前總統陳水扁執政時的幕僚，今天競選壽險公會理事長。記者蘇健忠／攝影

壽險公會理事長改選今上午10時登場，由新任南山人壽董事長尹崇堯對上全球人壽董事陳慧遊，兩方戰情不相上下，受到整個金融圈關注。經歷上午投票之後，結果於中午就出爐，由陳慧遊當選新任理事長。

這次壽險公會理事長改選，各壽險公司依公司規模各有3張到7張選票，第一輪先選出21席理事、7席監事，第二輪再由21席理事中選出7席常務理事，常務理事最高票者當選理事長。

今天上午10時閉門會議開始，兩位理事長候選人今早上約9點初頭就進入會場「備戰」。第一輪投票後，尹崇堯在第一輪投票就出局，約上午11時40分先行離開會場，確定由陳慧遊當選。

陳慧遊是在扁政府時期擔任總統府官邸總管，後來輾轉進入商界並擔任全球人壽董事。

壽險公司 投票 尹崇堯

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