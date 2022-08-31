壽險公會理事長選舉 尹崇堯未當選理事

中華民國人壽保險商業同業公會今(31)日上午舉行第九屆第一次會員代表大會，改選理監事與理事長，角逐公會龍頭的南山人壽董事長尹崇堯在第一輪選舉理事時，只獲得32票，連理事都沒選上，注定與理事長無緣。

尹崇堯上午11時40分左右離開壽險公會，面對媒體詢問，只說了辛苦、謝謝，其餘不發一語。

壽險公會理事長的選舉方式為，先由額定86位會員代表選出21位理事與七位常務理事，常務理事都是形式上的被選舉人，再由21位理事針對七位常務理事進行投票，選出理事長。

第九屆壽險公會理事長改選，政壇老將、現任全球人壽董事陳慧遊，及潤泰集團少東、現任南山人壽董事長尹崇堯都表態參選。公會活動上午10時開始，尹崇堯9時25分左右就進入會場，陳慧遊也在9時27分左右抵達。