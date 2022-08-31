快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

圖輯／戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 強調筆桿比槍桿重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房價漲 7月底住宅貸款金額達9.2兆元、年增8.6%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
消費者貸款餘額及年增率。圖／主計總處提供
消費者貸款餘額及年增率。圖／主計總處提供

主計總處發布國情統計指出，由於房地產市場交易活絡、營建成本上漲，推升房價，7月底住宅貸款金額達9.2兆元，較去年同月底增8.6%，占全體消費貸款84.8%。

主計總處指出，截至7月底為止，國人消費者貸款餘額10.8兆元，年增7.9%。消費者貸款係指金融機構承作以購置住宅與消費性支出等用途之個人貸款，約占全體銀行放款餘額三分之一。

主計總處表示，根據中央銀行統計，消費者貸款餘額由2014年底7.2兆元逐年升高，至2021年底已達10.4兆元，年增9.0%，近七年平均每年增加5.4%，主要因購置住宅貸款增加所致。今年7月底續升至10.8兆元，較去年同月底增7.9%。

就消費者貸款項目觀察，今年7月底仍以購置住宅貸款為主，達9.2兆元，占84.8%，較去年同月底增8.6%，主因房地產市場交易活絡與營建成本上漲，推升房價所致；汽車貸款餘額1855億元，占1.7%，年增6.1%；信用卡循環信用餘額996億元，占0.9%，年增1.6%；房屋修繕貸款及機關團體職工福利貸款餘額皆為502億元，各約占0.5%，分別年減12.0%及6.5%；其他個人消費性貸款餘額1.3兆元，占比達11.6%，年增5.3%。

房地產 房價

延伸閱讀

房地產交易熱絡 至七月底住宅貸款金額年增8.6%

高息股、REITs 抗通膨優選

產險7月淨值跌破千億大關 壽險小幅回升

7月均溫較去年同月增加0.3℃ 降水量減63.9％

相關新聞

壽險公會新理事長改選 全球人壽董事陳慧遊當選

壽險公會理事長改選今上午10時登場，由新任南山人壽董事長尹崇堯對上全球人壽董事陳慧遊，兩方戰情不相上下，受到整個金融圈關...

房市買氣被壓抑4個月 專家：9月拚利空出盡、觸底反彈

今年房市從4月起受到疫情嚴峻、俄烏戰爭、台股重挫等，影響購屋人信心，交易量持續降溫，原本可能復甦的買氣近期又遇到兩岸情勢...

無所不在的ESG 金融業的綠色資產KPI怎麼設比較合理？

證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝表示，為呼應全球對氣候變遷及與永續發展議題的重視，金融機構近年來陸續推出綠色貸款或綠色債券等綠色商品，以專款專用的原則，提供資金協助企業朝向低碳經濟永續發展。

房價漲 7月底住宅貸款金額達9.2兆元、年增8.6%

主計總處發布國情統計指出，由於房地產市場交易活絡、營建成本上漲，推升房價，7月底住宅貸款金額達9.2兆元，較去年同月底增...

房地產交易熱絡 至七月底住宅貸款金額年增8.6%

主計總處發布國情統計，截至7月底為止，國人消費者貸款餘額10.8兆元，年增7.9%，由於房地產市場交易活絡、營建成本上漲...

獨家／前證期副局長蔡麗玲 9月底出任投信投顧公會秘書長

懸缺一段時間的投信投顧公會秘書長一職將拍板，據了解，投信投顧公會將於9月14日召開理監事會議，議案包含秘書長聘用案，人選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。