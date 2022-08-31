房地產交易熱絡 至七月底住宅貸款金額年增8.6%

主計總處發布國情統計，截至7月底為止，國人消費者貸款餘額10.8兆元，年增7.9%，由於房地產市場交易活絡、營建成本上漲，推升房價，7月底住宅貸款金額達9.2兆元，較去年同月底增8.6%，占全體消費貸款84.8％。

主計總處表示， 消費者貸款係指金融機構承作以購置住宅與消費性支出等用途之個人貸款，約占全體銀行放款餘額3分之1。

根據中央銀行統計，消費者貸款餘額由103年底7.2兆元逐年升高，至去(110)年底已達10.4兆元，年增9.0%，近7年平均每年增加5.4%，主要因購置住宅貸款增加所致。今(111)年7月底續升至10.8兆元，較去年同月底增7.9%。

就消費者貸款項目觀察，今年7月底仍以購置住宅貸款為主，達9.2兆元(占84.8%)，較去年同月底增8.6%，主因房地產市場交易活絡與營建成本上漲，推升房價所致；汽車貸款餘額1855億元(占1.7%)，年增6.1%；信用卡循環信用餘額996億元(占0.9%) ，年增1.6%；房屋修繕貸款及機關團體職工福利貸款餘額皆為502億 元(各約占0.5%) ， 分別年減12.0%及6.5%；其他個人消費性貸款餘額1.3兆元(占比達11.6%)，年增5.3%。