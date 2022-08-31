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獨家／前證期副局長蔡麗玲 9月底出任投信投顧公會秘書長

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證期局副局長蔡麗玲 記者季相儒/提供(資料照)
證期局副局長蔡麗玲 記者季相儒/提供(資料照)

懸缺一段時間的投信投顧公會秘書長一職將拍板，據了解，投信投顧公會將於9月14日召開理監事會議，議案包含秘書長聘用案，人選就是前金管會證期局副局長蔡麗玲；在會中通過人事案後，將於9月30日上任。

投信投顧公會秘書長是由理事長提名，再經理監事會議決議。據悉，前任理事長張錫去年便曾請教蔡麗玲出任公會秘書長的可能性，因故未能成行，後蔡麗玲確定於今年６月30日退休，無職在身，答應出任公會秘書長。由於投信投顧理監事對公會議案大多有高度共識，過往提案幾乎都能過關，蔡麗玲可說已篤定將出任秘書長。

蔡麗玲爲東吳大學經濟系畢業、東吳大學經濟所碩士，歷任財政部證期會科長，行政院金管會科長、專委、副組長、組長，金管會證期局組長、主秘、副局長等職務。

東吳大學 金管會 財政部

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