星展攜手和潤企業 串聯汽車金融服務

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
星展銀行（台灣）攜手台灣汽車金融業龍頭和潤企業，透過DBS IDEAL RAPID串聯，提升業務競爭力。圖/聯合報系資料照片
星展銀行（台灣）攜手台灣汽車金融業龍頭和潤企業，透過DBS IDEAL RAPID串聯，提升業務競爭力。圖/聯合報系資料照片

星展銀行（台灣）發展數位金融服務，今宣布與和潤企業攜手完成汽車金融業界首件與銀行業成功串聯API之合作，透過「DBS IDEAL RAPID企業帳戶即時管理服務」，和潤企業可進一步優化既有業務流程，為客戶提供更好的服務，有效提升整體業績與競爭力，鞏固和潤企業在汽車金融業界的領導地位。

為協助客戶掌握數位商機，星展開發各式API供不同產業的企業客戶串聯其既有系統、整合其上下游廠商，藉此簡化流程以提升營運效率。星展集團在亞洲與各大企業客戶合作，共已建置超過200支API服務；星展銀行（台灣）亦在2018年起導入API串聯經驗，目前已協助34家企業客戶量身打造API串聯服務，產業範疇遍及保險、金流、科技、製造、傳產、紡織、電子商務、租車與平台業者等。

此次星展銀行（台灣）針對和潤企業的業務需求與作業流程創新，導入DBS IDEAL RAPID與客戶ERP系統對接，有效整合金流與資訊流，打造專屬的數位化解決方案，省去ERP和傳統網銀平台重複操作的環節，實現即時的車貸放款流程，增進資金管理效率，達成真正的自動化交易，可望進一步提升和潤企業的客戶滿意度及擴大其汽車金融業務在業界的競爭優勢。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處負責人陶曉昀表示，DBS IDEAL RAPID能協助企業客戶在尋求新的產品與解決方案時，提供即時且便捷的數位金融服務，進而改善流程並提升營運效率。和潤企業的金流與資訊流效率透過API串聯而提升 。未來將持續滿足客戶需求，開發各式API工具供企業串聯，協助升級企業的數位金融應用，以期創造更高績效。

和潤企業 星展銀行 數位金融

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