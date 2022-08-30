防疫保單暴風圈 產險業淨值跌破千億大關探逾七年低點

受防疫保單理賠潮未降，產險業7月獲利和淨值再探谷底，產險業面臨經營60年的最大危機。

據金管會統計，7月產險業虧損81億元，累計前7月虧損550億元，是史上同期最慘的紀錄，7月底淨值更貫破千億元大關降到976億元，下探到逾七年來的新低水位。

據資料顯示，產險業獲利、淨值「跌最大」的是6月，單月虧損373億元、淨值同時也大降251億元，7月減額略為收斂，主因是各產險業申請重大事故準備金等做沖回、加上部分產險業7月保單陸續到期減少理賠額所致。

產險業者說，8月來防疫險、周周理賠都約在60億元左右水準，預估8月底理賠額就會衝破600億元，推估9月防疫險加上疫苗險理賠將破千億元，顯示理賠高峰期未歇，讓產險業獲利和淨值恐難有起色。

產險業淨值續降，但壽險業7月則已從谷底翻揚。

據金管會統計，7月壽險業淨值回升到1兆5278億元，較6月增加2723億元，顯示7月台美股大漲、美債殖利率降到3%，讓壽險業淨值回神。

壽險業7月稅前盈餘275億元，連2個月擺脫虧損，主因是7月壽險業股息入帳、實現部分股債資本利得、及台幣貶值有匯兌利益所致，前7月賺2413億元年減仍約2成。