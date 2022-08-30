中信銀攜手大車隊 手機即可收付款查帳

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

無現金支付消費已成防疫時代新趨勢，中國信託商業銀行今(30)日表示，攜手55688集團推出「手機刷卡機Tap to Phone」創新金流收款服務，即日起消費者搭乘台灣大車隊多元計程車，或使用55688代駕服務，將手機或實體信用卡感應具近距離無線通信（Near-Field Communication, NFC）功能的Android手機，即可快速完成付款，無現金、無接觸的支付體驗再升級。

中國信託銀行與55688集團合作，在全台超過5,000輛台灣大車隊多元計程車與2,000位55688代駕司機所配備的Android手機上，安裝中信銀的手機刷卡機Tap to Phone App，優化車資收付款流程。

中信銀行表示，司機免安裝實體刷卡機，用手機即可輕鬆收款，乘客享多元、便利的付款選擇，除實體信用卡感應付款，亦可透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及智慧手錶等感應式行動支付進行付款。

手機刷卡機Tap to Phone的服務，為中信銀與亞太地區支付服務系統領導廠商Soft Space公司技術合作，執行長Joel Tay表示，Tap to Phone技術能夠應用於計程車資付款，落實在日常生活的支付應用場景中，說明非接觸式付款仍具有龐大的潛在應用可能性。

這項服務通過國際組織L3、EMV、PCI cPoc認證，交易全程採安全加密機制，具多層資訊防護，收款方無法存取信用卡資訊，確保消費者交易安全。

中信銀行同步開放其他行業別申請手機刷卡機Tap to Phone服務，商家無需添購任何刷卡機設備，只要有收款交易，皆可與中信銀合作導入此服務。

商家向中信銀行完成收款申請程序後，只需持具NFC功能的Android手機或平板，至Google Play下載「中信行動刷卡」應用程式，即可開始向消費者收款，同步支援分期付款或中信紅利點數折抵。

為方便商家查詢每日收款紀錄且配合無紙化政策，中信銀行以簡訊、電子郵件或QR Code方式提供收執聯，商家免保存簽單，降低管理風險及成本。

中信銀行表示，看好手機刷卡機Tap to Phone的金流收款服務，可協助大眾以便利、安全、環保的方式，快速完成收付款。

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