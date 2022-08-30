合作金庫 獲央行中小企業專案貸款2大獎肯定

中央銀行為獎勵紓困專案貸款表現優異之本國銀行，於今年8月30日舉辦「中央銀行中小企業專案貸款績優金融機構頒獎典禮」，由中央銀行總裁楊金龍親自頒獎。合作金庫銀行於受理、核准戶數及金額均名列全體金融機構第一，分別榮獲「績效卓著獎」、「普惠金融獎」兩項大獎，表現深獲肯定。

為減輕國內中小企業受新冠肺炎疫情影響，中央銀行於109年4月1日開辦受疫情影響之中小企業貸款專案融通業務，並為協助小規模營業人能儘速取得資金維持營運，於同年4月17日增訂「小規模營業人簡易申貸方案」。合作金庫銀行董事長雷仲達於第一時間即指示各營業單位，應主動關懷客戶，對受疫情影響發生營運困難者，善用中央銀行對於受疫情影響企業之專案融通資金及中小企業信用保證基金之保證機制，提供最迅速確實之資金服務，全力配合政府政策，協助中小企業渡過難關，以善盡企業社會責任。

合作金庫銀行董事長雷仲達領導同仁積極配合中央銀行賦予之任務，在疫情期間協助6萬多中小企業戶，核准金額超逾1,100億元，善用最多國內營業據點及廣大客戶基礎，使因受疫情影響營運之客戶能迅速獲得紓困資金；凝聚內部共識團結合作，並採即時獎勵、不懲處以提升士氣，讓全體員工皆體認善盡企業社會責任之使命感，與中小企業共體時艱，同舟共濟。將來紓困振興措施結束後，合庫仍會傾聽客戶需求，關懷客戶狀況，協助辦理所需業務，繁榮地方、助益社會安定與經濟發展。

合作金庫銀行董事長雷仲達強調，讓需要資金之企業獲得協助不僅是銀行存在的意義，也是體現社會責任的表現。放眼未來，合庫將持續關注社會的脈動，積極配合政府推展政策，為振興我國經濟，促進社會發展持續貢獻心力。