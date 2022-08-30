永豐金證券：大戶投APP再增亮點 納期權功能

永豐金證券「大戶投APP」即日起新增「國內期貨、選擇權」交易功能，以直覺式操作結合數位智能服務，要讓年輕新手和市場老將，都可以在一個APP ，就能運用期貨及選擇權滿足避險需求。

永豐金證券表示，「大戶投APP」開發問市以來持續優化推陳出新，以介面直覺、功能整合廣獲肯定；目前包括現貨、存股、零股、新股申購、股票借貸、期貨選擇權，從即時報價、下單交易、活化股票庫存、帳務損益管理，全功能整合在一個APP裡。

永豐金證券「大戶投APP」，是少數由券商業者自行開發的看盤交易APP，打破傳統看盤僵固架構，以及市場上多數散落在不同App功能的複雜不便，推出以來下載量持續成長，今年4月更領先推出七大智慧單功能，上線後短短四個月已有5萬多人使用；7月再推股票借貸功能，投資人不用賣股票，線上申辦即可將手中股票靈活變現。大戶投APP靠用戶口碑相傳，下載人數突破40萬人，根據DailyView網路溫度計的調查，網友熱議讚賞為2022年投資人愛用券商下單APP第一名。

「大戶投APP」新增加期貨選擇權功能具三大特色亮點，一、採直覺式看盤介面：有別於傳統期貨看盤介面只將商品名稱列表，「大戶投APP」將投資人盤中最常看的資訊，整合在同一個畫面，如重要指數報價、熱門股票期貨排行、期貨市場最新消息，投資人不用切換畫面，一眼就能看到重要資訊，看盤交易更便捷。

二、下單操作便捷：交易期貨或選擇權，只要點擊下單匣按鈕，即可進入台美股、智慧單及期權下單頁面，交易便捷。

三、「大戶投APP」提供報價損益快速瀏覽，投資人自選報價可以同時看到台美股、期貨、選擇權庫存部位即時報價及損益，投資戰績一目了然。