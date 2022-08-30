新光金Q2法說會 續期保費持續下降、2024年恢復成長

新光金（2888）今（30）日舉行第2季線上法說會，由新光金總經理吳欣儒主持。副總李超儒指出，今年上半年合併稅後純益約29.16億元，EPS 0.16元，總資產規模約4.77兆元，合併股東權益約2,048.5億元，每股淨值約12.95元。

新光人壽上半年1至6月初年度保費收入約322.2億，較去年同期成長47%，市佔率為 7.0%，策略上仍以「價值型商品」及「外幣保單」為新契約推動主軸，其中外幣保單初年度保費達265.6億元，佔初年度保費比重達82.4%。

受惠於台幣貶值且避險策略得宜，2022年上半年年化避險利得為0.11%；惟市場波動導致投資收益較去年同期減少，2022年上半年合併稅後純益為新台幣3.5億。新光金總精算師林漢維提到，續期保費受到過去保單結構，以及繳費年期的影響，續期保費的下降是在預期中，在長年期價值型商品堆疊過程中，預估明年可能還是會下降，但下降趨勢會趨緩，陸續可能要堆疊至後(2024)年，可望恢復到成長情勢。

投資方面，今年上半年受金融市場波動且去年基期高所致，股債資本利得相對去年減少，但經常性收益隨著新錢報酬率提升逐步回穩。另，受惠於美元升值，匯兌在避險後仍有利益，上半年提存外匯價格變動準備約156.9億，至6月底外匯價格變動準備累積餘額達183.9億，有助抵禦匯率波動及避險策略之彈性，1至6月合併稅後淨利約3.5億，合併股東權益約1,346億。

銀行部分，新光銀代理總經理楊智能表示，美元升息1碼，對銀行淨利差（NIM）影響0.44個基點（bps）、存放款淨利差（NIS）0.52個基點；台幣升息1碼，對NIM增加4.4個基點，NIS增加8.8個基點。信用成本上，新光銀去年信用成本是16個基點，截至到2022上半年，年化完也有下降約9個基點左右，最主要是授信品質控制還不錯。

新光銀行上半年放款餘額約7,405.6億元，較去年同期成長約7.4%，推升利息淨收益同期成長14%；財管業務方面，今年客戶投資態度保守，略影響基金債券之銷售，但保險業務手收則較去年同期增加，整體手續費淨收益仍維持同期成長。

利息收入方面，受惠市場利率彈升，第2季淨利差較前1季上升9bps至1.34%；存放利差較前1季增加11bps至1.76%。新光金表示，台美升息下，可望帶動淨利差及存放利差進一步提升。

今年上半年在核心業務穩定發展下，雖然投資收益因去年基期較高致相對同期減少，但1至6月合併稅後純益達31.8億元，相較去年同期仍成長3.8%，而資產品質維持一向良好的水準，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.13%及989.86%。

元富證券今年受台股交易量衰減、市場波動及殖利率大幅走升等因素，影響經紀業務及股債投資表現，1至6月稅後虧損3.4億元。後續將持續穩固經紀業務動能，開拓多元業務擴大收入來源，並掌握市場趨勢調整投資組合及操作策略。