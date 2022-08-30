第一銀行供逾3萬中小企業紓困融通資金 獲央行肯定

中央銀行今(30)日舉行「中小企業專案貸款績優金融機構」頒獎典禮，表揚協助受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響企業融通資金之銀行，展現出最佳中介角色，其中第一銀行榮獲「績效卓著獎」及「普惠金融獎」殊榮，由央行總裁楊金龍親自頒獎，第一銀行董事長邱月琴代表領獎。第一銀行配合政府落實各項政策任務，協助國內企業成長茁壯，履行企業社會責任，深受肯定。

2020年因疫情蔓延全球，嚴重影響世界各國經濟，為減緩疫情對國內經濟與金融的衝擊，央行開辦「中小企業貸款專案融通方案」，提供低利融通資金，供銀行承作受疫情影響企業專案貸款，以協助中小企業營運不中斷並度過疫情難關。第一銀行主動、積極關懷受疫情影響之企業，協助企業辦理紓困營運資金，並搭配央行優惠融通低利專案，適用貸款利率僅為1%或1.5%，加上信保基金擴大承保能量，幫助中小企業減輕財務負擔使其營運不中斷。

央行中小企業專案貸款自2020年4月開辦以來，金融機構核准戶數逾30萬戶，金額逾5,000億元，第一銀行核准戶數逾3.2萬戶，金額逾500億元，整體表現為全國前3名，獲「績效卓著獎」及「普惠金融獎」2項大獎肯定。

隨企業逐步恢復正常營運，紓困需求下降，今年3月起央行雖調升政策利率，惟為持續減輕中小企業專案貸款之企業資金成本，央行配合修正「中央銀行辦理銀行承作受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案融通作業規定」，維持企業適用優惠融通利率至今年6月30日，使銀行得以繼續提供中小企業優惠利率，持續減輕中小企業財務負擔。

第一銀行將持續支持企業創新及升級轉型，在面對變局時提高企業自身應變能力，改變新的營運模式以因應疫後產業發展趨勢，保有核心競爭力，將危機化為轉機，共同落實企業永續經營目標。