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將來銀行超殺三大優惠 延長至年底

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
將來銀行將活儲利率最高3.1％、刷卡回饋最高5％，及信貸利率最低1.58％起等三大神級優惠延長至年底。圖／將來銀行提供
將來銀行將活儲利率最高3.1％、刷卡回饋最高5％，及信貸利率最低1.58％起等三大神級優惠延長至年底。圖／將來銀行提供

將來銀行自3月底開業以來話題連連，端出的活儲利率最高3.1％、刷卡回饋最高5％，及信貸利率最低1.58％起三大神級回饋，更是廣受網友好評，將來銀行因此拍板，延長此三大優惠至年底。

將來銀行5月端出優利活儲最高3%、刷卡回饋最高5％等超殺優惠，7月更將優利活儲利率提高到最高3.1％，屢次引起市場驚喜，而優惠利率原訂於8月底到期，因將來銀行觀察到「將將粉」們接二連三表達「期盼再延長」的聲音，決定不囉唆，優惠直接延長到年底，讓網友大呼超佛心！

更有網友表示，將來銀行每波行銷活動還超級大方，無論是不定期快閃推出的新戶點數回饋加倍活動，或是8月下旬與全支付合作，推首萬名完成將來銀行帳戶綁定全支付即回饋200全點的秒殺活動，都是市場上極罕見的大方回饋，大呼今年「最神數位帳戶」已無懸念，且既然時常有突發的驚喜已經成為將來銀行的「行銷常態」，呼籲尚未開戶者早開早享受，盡早取得將來銀行接下來的各項超殺回饋。

另一點值得注意的是，全支付上週宣布與將來銀行帳戶的綁定回饋，將來銀行提供的上萬名額即快速遭「秒殺」，且面對瞬間湧入的龐大流量，將來銀行的流程與體驗卻順暢無比，充分展現強大的系統韌性。

據將來銀行官網最新公告，將來銀行主帳戶提供活儲6萬元（含）內利率3.1％，逾６萬元至30萬元（含）利率1.3％，超過30萬元利率0.8%且額度無上限的優惠；無腦刷「將將卡」回饋最高5%，且即使央行升息，信貸利率仍維持最低1.58%起的佛心利率，而跨行轉帳66次，跨行提款6次免手續費優惠同樣延長至年底。

此外，將來銀行App也提供獨創的貼心功能，如可直接透過App查詢卡號，網購族就無需每次都一個字一個字輸入卡號，直接複製貼上即可，搶購雙11時的限量商品超好用。或是一直找不到「將將卡」不用怕盜刷，直接透過App一鍵鎖卡超安心，等到找到了「將將卡」再透過App打開支付功能也不遲，都是網友叫好的貼心巧思。

將來銀行 數位帳戶

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