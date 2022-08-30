凱基未來樂活多重資產基金生效 緩解投資人通膨與長壽風險

美國聯準會快速升息、烏俄戰爭導致供應鏈斷鏈、原物料價格飆漲，2022年上半年眾多經濟與非經濟面因素，揭開通膨飛漲的序幕，今年以來短短6個月的時間，美國消費者物價指數（CPI）年增率從一月時的7.48%一路直奔六月的9.06%，大至企業、小至個人，想必都對成本開銷的攀高很有感。

而隨著醫療日益進步，普羅大眾也越來越長壽。根據凱基投信分析，壽命的延長對於生活支出的需求，是以百萬的速度在遞增。以61歲退休為例，假設每年通膨率2%、每月支出3萬元，若壽命從75歲增加到80歲，退休後支出預估增加247萬元；若壽命從80歲延長到85歲，退休後支出預估增加273萬元；若壽命從85歲延長到90歲，多出的這5年生活支出預計增加301萬元。

為提供投資人有效解決通膨與長壽風險兩大投資痛點，凱基投信攜手多重資產策略團隊盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles），推出凱基未來樂活多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，透過四大資產多元配置，打造瞄準退休未來的全方位多重資產策略，於8月26日正式申報生效，由彰化銀行擔任基金保管機構。

凱基未來樂活多重資產基金預定經理人李怡勳表示，當增加的支出轉化成具體的數字退休準備只要確實做好三件事，有計畫地展開，退休準備可以很從容。

李怡勳認為，想樂活退休對策需要掌握三件事，第一件事是「提高續航力」，運用多重資產多元配置，因應不同景氣循環階段，讓投資不退休，對抗長壽風險。第二件事是「增加購買力」，配置非傳統股債多元資產，追求息收與資本利得，對抗通膨風險。第三件事是「加強保護力」，架設多重防護機制，降低風險性資產的下跌風險。

李怡勳表示，凱基未來樂活多重資產基金提供新台幣、美元、人民幣及南非幣等四種幣別，同時給予配息型與累積型兩種選項，讓資金運用彈性，手續費提供前收型或後收型（N級別），投資人可依自身理財需求搭配。讓經歷市場存在太多不確定性的大多數投資人，多一項退休投資標的選擇，因應這場長期抗戰，並降低越準備越心慌的可能性。