玉山銀行攜手奇美實業 簽訂20億元永續連結貸款

玉山銀行（2884）響應減緩地球氣候暖化議題，攜手世界知名的高性能材料公司奇美實業簽訂3年期新台幣20億元永續連結貸款。玉山銀行於貸款期間將持續檢視公司溫室氣體的減排幅度，透過優惠機制鼓勵企業落實ESG永續作為。

玉山銀行與奇美實業設定的永續績效指標，主要參考科學基礎減碳目標（SBT）全球升溫在1.5°C的情境下的減排路徑，在貸款期間內的溫室氣體排放設定積極的減碳目標，需較基期逐年減量4.2%，經檢視達成可獲得貸款利率的優惠減碼。

雙方此次合作，也是玉山銀行繼2018年偕同奇美實業引領發行當時民營企業最大綠色債券新台幣50億元，完成太陽能電廠、汽電共生廠、EDR水回收工程及資源再生爐等四大項綠色工程的投資後，再次透過綠色授信提升企業綠色轉型的長期競爭力。

奇美實業以「Clean & Green」為公司綠色發展願景，並長期以具體行動傳達對環境保護的重視，除發展綠色能源、實現綠色生產降低生產對環境的影響外，2021年為全台首家石化業響應SBTi的公司。此外也積極與供應商合作，共同設定減排目標，努力朝向「2050年淨零排放」的目標邁進，2022年也在EcoVadis永續發展評等中榮獲「金牌」肯定，為全球參與評鑑的9萬家企業中前5%的領先公司，顯示奇美在ESG的投入深受國際肯定。