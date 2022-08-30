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元大投顧副董胡睿涵屢遭冒名 籲投資人認明臉書藍勾勾

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大投顧副董事長胡睿涵。夏淑賢/攝影
元大投顧副董事長胡睿涵。夏淑賢/攝影

詐騙猖獗，近年發生多起不明人士冒用元大集團、董事、員工名義勸誘投資人交付金錢、散佈不實投資資訊，就連6月從媒體轉戰至元大投顧擔任副董事長的胡睿涵，也深受其害，還有人建立偽胡睿涵Line帳號，花錢買臉書廣告推廣，附上胡睿涵在元大投顧招牌前的照片，吸引民眾加入，推薦股票、提供投資建議，甚至連代操服務都提供，導致連胡睿涵的親朋好友都深信不疑，進而受騙。

胡睿涵是財經主播出身，跨域主持投資理財節目，任何繁複深奧的財經議題都難不倒她，總是能一語中的，清楚又生動，因此長久以來只要是胡睿涵主持的節目、撰寫的理財書籍，都能深獲民眾肯定；她也逐年建立個人口碑、累積一群忠實粉絲，具有高人氣，連詐騙集團都深知要冒用胡睿涵的影響力，導致冒名胡睿涵的社群或通訊軟體帳號頻繁邀請投資人加入時，社會大眾不疑有他，反而還相當期待。對此，元大投顧官網與胡睿涵均發布嚴正聲明，提醒投資人提高警覺，切勿輕信或點選加入陌生社群或網站。

胡睿涵在臉書一再發文澄清，表示她不會使用Line社群、Line群組、Telegram、Twitter經營個人粉絲專頁，只有加上「藍勾勾」的「臉書」粉絲專頁才是她真正的粉絲專頁，臉書好友達5,000人才是真正的胡睿涵，其他都是假冒。

胡睿涵說，她的大原則是絕對不會帶大家投資，不會邀請投資人到群組，也不會給股票操盤建議，「賴」、「助理」、「贊助」都代表「騙」，呼籲投資人提高警覺，不要輕信，以免權益受損，提醒粉絲務必小心，保護自己最重要。

元大

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