扶幼助開學 元大金預計捐贈家扶一千萬

受到疫情與通膨因素影響，公益團體捐款短缺，開學日在即，元大金控長期的公益夥伴財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會仍面臨龐大的助學金缺口，逾萬名受扶助之兒少急需外界伸出援手；元大金控深信教育是翻轉人生希望的種子，宣布預計捐贈新台幣1千萬元予家扶基金會，發揮拋磚引玉之效，號召各界接力捐款，讓弱勢兒少能安心上學。

元大金控總經理翁健表示，十多年前金融海嘯百業蕭條，對社福團體造成巨大衝擊，元大金控秉持者「取之於社會，用之於社會」的精神，在景氣寒冬中送暖家扶基金會，開啟包括經濟扶助及兒童保護服務的元來是幸扶計畫，用行動直接給予弱勢兒少及其家庭最溫暖的關懷與守護。2020年新冠肺炎疫情爆發後，社福團體扶助工作再次受阻，元大金控捐贈振興經濟愛心卡給家扶基金會近三萬戶家庭，陪伴度過疫情難關。

家扶基金會調查報告指出，在疫情下，近九成的家庭經濟受到影響，達83%的家長工作受到影響，在職業別當中又以臨時工面臨最多經濟、家庭、生理、心理面向等困境，加劇弱勢資源家庭學童學習負擔；家扶扶助對象中，今年超過一萬兩千人確診，在急難救助金與扶幼資源募集下滑的壓力下，截至8月中旬，新台幣1億5千萬的學習資源需求，仍有6千萬元的助學缺口。