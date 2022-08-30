快訊

美議員4月來訪 華航董事會今拍板訂購16架波音787-9客機

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

棒球／彭政閔連手套都沒有 網友熱議大聯盟開球儀式太隨便？

扶幼助開學 元大金預計捐贈家扶一千萬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控集團預計捐贈家扶基金會助學金，號召各界接力捐款，讓弱勢兒少安心上學。(元大金控集團/提供)
元大金控集團預計捐贈家扶基金會助學金，號召各界接力捐款，讓弱勢兒少安心上學。(元大金控集團/提供)

受到疫情與通膨因素影響，公益團體捐款短缺，開學日在即，元大金控長期的公益夥伴財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會仍面臨龐大的助學金缺口，逾萬名受扶助之兒少急需外界伸出援手；元大金控深信教育是翻轉人生希望的種子，宣布預計捐贈新台幣1千萬元予家扶基金會，發揮拋磚引玉之效，號召各界接力捐款，讓弱勢兒少能安心上學。

元大金控總經理翁健表示，十多年前金融海嘯百業蕭條，對社福團體造成巨大衝擊，元大金控秉持者「取之於社會，用之於社會」的精神，在景氣寒冬中送暖家扶基金會，開啟包括經濟扶助及兒童保護服務的元來是幸扶計畫，用行動直接給予弱勢兒少及其家庭最溫暖的關懷與守護。2020年新冠肺炎疫情爆發後，社福團體扶助工作再次受阻，元大金控捐贈振興經濟愛心卡給家扶基金會近三萬戶家庭，陪伴度過疫情難關。

家扶基金會調查報告指出，在疫情下，近九成的家庭經濟受到影響，達83%的家長工作受到影響，在職業別當中又以臨時工面臨最多經濟、家庭、生理、心理面向等困境，加劇弱勢資源家庭學童學習負擔；家扶扶助對象中，今年超過一萬兩千人確診，在急難救助金與扶幼資源募集下滑的壓力下，截至8月中旬，新台幣1億5千萬的學習資源需求，仍有6千萬元的助學缺口。

後疫情時代，「溫度」成為社會凝聚與延續的最大課題與動能，元大金控以溫暖行動，照顧每一顆需要被關懷的心，盼此次捐贈行動，能帶動各界一起伸出援手，用愛點亮弱勢學童的求學路。元大金控將持續整合集團資源，於各項社會公益活動具體回應聯合國永續發展目標(SDGs)，落實推動公益關懷(SDG1)、助學育才(SDG4)及社區共好(SDG11)三大公益策略。

元大金控集團預計捐贈家扶基金會助學金，助弱勢兒童安心就學。(元大金控集團/提供)
元大金控集團預計捐贈家扶基金會助學金，助弱勢兒童安心就學。(元大金控集團/提供)

元大金控 家扶基金會

延伸閱讀

還沒開學就收停課通知 家長哀「彷彿從天堂掉到地獄」

元大金捐款家扶 挺弱勢兒

開學給力 元大金捐千萬元挺家扶基金會弱勢兒童上學去

獨／趕不上開學！逾20校偏鄉中央廚房完不了工 有學校向警局借廚房

相關新聞

新光金Q2法說會 續期保費持續下降、2024年恢復成長

新光金（2888）今（30）日舉行第2季線上法說會，由新光金總經理吳欣儒主持。副總李超儒指出，今年上半年合併稅後純益約2...

防疫險之亂 保險理賠的過與不及

台灣疫情自4月轉趨嚴峻，據金管會公布，今年至7月初，防疫險承保件數達435萬多件、理賠件數破42萬件，保費收入近40億元、理賠金額近150億元，預期隨確診人數持續增加，理賠金額將持續擴大。

疫情爆發 「機器人理財」助攻退休投資績效

自從2008年美國爆發次貸風暴，引發全球金融海嘯後，間接促使「機器人理財」發展。

農漁會戮力推動農業保險 陳吉仲：正在寫歷史

農委會今天頒發第16屆農金獎，311家設有信用部的農漁會都有報名，73家獲頒特優、優等及甲等獎。農委會主委陳吉仲說，獲獎...

大戶投APP再增亮點 納入期權功能

投資理財要兼顧報酬與風險，永豐金證券「大戶投APP」即日起新增「國內期貨、選擇權」交易功能，以直覺式操作結合數位智能服務...

第一銀行供逾3萬中小企業紓困融通資金 獲央行肯定

中央銀行今(30)日舉行「中小企業專案貸款績優金融機構」頒獎典禮，表揚協助受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。