防疫險增資不影響資本結構 中再保獲評等展望「穩定」

中華信評今（29）日確認中央再保的長期財務實力與發行體信用評等均為「twAA+」；評等展望為「穩定」。中華信評認為，未來兩年中央再保應可在其積極的資本規劃與對投資風險的審慎控管下，繼續維持信用結構。

中華信評亦預期，該公司將維持充裕的流動性，以滿足未來幾個月增加的理賠金額，並預期未來兩年該公司的資本與獲利水準應可維持在目前非常強等級的水準，並預期中央再保即將進行的增資計畫（新增股本新台幣21億元）應會如期完成。

中華信評對中央再保2022年的基本情境假設中，亦將截至2022年6月底時採用覆蓋法重分類計入在股東權益項下的投資市值降低等因素納入考量。該公司在2022年上半年時經由處分股權投資實現資本利得，以抵銷部分防疫險再保保單導致的虧損。

中華信評預測，防疫險再保保單的理賠案件應主要集中於2022年，因此對2023年初的後續影響應相當輕微。在具獲利性的核心再保業務的帶動下，中央再保可望於2023年恢復核保獲利狀態。

中央再保的資本水準受到其承作的防疫險再保保單影響。台灣本土疫情爆發導致理賠案件從2022年4月中旬開始激增。不過，大多數防疫險再保保單都於2022年5月底到期。2022年上半年，該公司因防疫險再保保單的理賠以及為前述保單提存的額外損失準備而產生營業淨損。

同時，由於投資標的的市值減少，中央再保2022年6月底的帳列股東權益從2021年底的新台幣166億元下降至新台幣138億元。

中華信評認為，儘管與其他國際再保業者相比，中央再保的絕對資本規模較小，但就未來一至二年而言，該公司應可在其及時的資本規劃、審慎的成長策略、適中的巨災風險與投資風險偏好支應下，繼續將該公司的資本與獲利能力維持在非常強健等級。

同時，中華信評預期，未來一至二年該公司應可繼續維持其穩健的國內市場地位，並持續審慎地開拓國際再保市場的業務。