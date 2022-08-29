亞幣全嚇趴 新台幣相對穩定、單日貶幅僅韓元四成
聯準會主席鮑爾在全球中央銀行年會上一席鷹派發言，讓主要亞洲貨幣全數「嚇」跌。資深匯銀主管指出，美元指數今（29）日飆漲0.63%，熱錢自台、韓等亞洲新興市場大幅流出，台灣主要貿易對手國貨幣韓元單日重挫1.41%，淪「最弱亞幣」，日圓也重貶1.21%，新台幣貶幅0.59%，約韓元的四成、仍相對穩定。
資深匯銀主管表示，隨著美元指數上漲至逾20年新高，主要亞幣走勢十分疲軟，除韓元、日圓與新台幣外，人民幣匯率今天也貶破6.9價位，全日貶值幅度達0.83%，星元則是貶值0.54%。
「已經沒有什麼可以阻止美元升值了」，匯銀主管說，鮑爾釋出升息抗通膨的決心，9月幾乎篤定升息3碼外，還搭配加速縮表計畫，國際資金向來逐高「利」而居，源源不絕回流美元資產，讓美元走勢如虎添翼。
中央銀行統計顯示，今年以來，美元指數累計大漲14.2%，日圓、歐元和韓元兌美元貶幅均超過一成，其中，日圓今年累計貶值17.01%，歐元貶值12.15%，韓元下挫11.97%。
相較於新台幣今年貶幅8.9%，人民幣累計貶值7.81%，星元貶值3.27%、為最抗跌的亞幣。
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