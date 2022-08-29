亞幣全嚇趴 新台幣相對穩定、單日貶幅僅韓元四成

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
新台幣。聯合報系資料照
新台幣。聯合報系資料照

聯準會主席鮑爾在全球中央銀行年會上一席鷹派發言，讓主要亞洲貨幣全數「嚇」跌。資深匯銀主管指出，美元指數今（29）日飆漲0.63%，熱錢自台、韓等亞洲新興市場大幅流出，台灣主要貿易對手國貨幣韓元單日重挫1.41%，淪「最弱亞幣」，日圓也重貶1.21%，新台幣貶幅0.59%，約韓元的四成、仍相對穩定。

資深匯銀主管表示，隨著美元指數上漲至逾20年新高，主要亞幣走勢十分疲軟，除韓元、日圓與新台幣外，人民幣匯率今天也貶破6.9價位，全日貶值幅度達0.83%，星元則是貶值0.54%。

「已經沒有什麼可以阻止美元升值了」，匯銀主管說，鮑爾釋出升息抗通膨的決心，9月幾乎篤定升息3碼外，還搭配加速縮表計畫，國際資金向來逐高「利」而居，源源不絕回流美元資產，讓美元走勢如虎添翼。

中央銀行統計顯示，今年以來，美元指數累計大漲14.2%，日圓、歐元和韓元兌美元貶幅均超過一成，其中，日圓今年累計貶值17.01%，歐元貶值12.15%，韓元下挫11.97%。

相較於新台幣今年貶幅8.9%，人民幣累計貶值7.81%，星元貶值3.27%、為最抗跌的亞幣。

新台幣 韓元 日圓

延伸閱讀

新台幣匯率今重貶1.78角 再創逾29個月新低

美股暴跌台股早盤失守萬五 政府基金護盤將發力

8/29【早晨財經速解讀】鮑爾放鷹道瓊血崩千點 費半重跌5% 台股破底危機 國安基金待命中?長榮航華航大反彈 下半年經濟靠解封?

台幣本周下測30.5關卡

相關新聞

亞幣全嚇趴 新台幣相對穩定、單日貶幅僅韓元四成

聯準會主席鮑爾在全球中央銀行年會上一席鷹派發言，讓主要亞洲貨幣全數「嚇」跌。資深匯銀主管指出，美元指數今（29）日飆漲0...

Fed「鷹」浪太強 新台幣守得住30.5元？匯銀主管這麼說

美國聯準會「鷹」浪太強，在全球金融市場掀起海波浪。熱錢今（29）日瘋狂賣股匯出，使國內股匯市重演股匯雙殺戲碼；匯銀主管指...

升息暴風圈！金控上半年投資虧8278億 創史上最慘半年

升息暴風圈壟罩，金控上半年國內外市場投資全盤皆墨。據金管會統計，金控集團國內外第二季單季評價虧損合計達8732.7億元，...

鮑爾放鷹央行陷兩難 學者：利率挑戰比匯率大

美國聯準會主席鮑爾釋出鷹派訊息，不排除9月再升3碼，嚇趴金融市場。台灣今天股匯雙殺，新台幣更下探逾29個月新低。不過專家...

2022退休信心指數首度及格 未退族最怕「通膨」

除了疫情反覆，今年又有俄烏戰爭、高通膨壓力等，全球市場動蕩不安，也對退休準備帶來衝擊，中信金控旗下台灣人壽攜手政治大學商...

新台幣匯率今重貶1.78角 再創逾29個月新低

美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表鷹派談話，美股道瓊大跌逾千點，台北股匯市今也雙雙重挫，台幣兌美元盤中一度跌破30.400...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。