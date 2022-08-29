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Fed「鷹」浪太強 新台幣守得住30.5元？匯銀主管這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
新台幣。本報資料照片
新台幣。本報資料照片

美國聯準會「鷹」浪太強，在全球金融市場掀起海波浪。熱錢今（29）日瘋狂賣股匯出，使國內股匯市重演股匯雙殺戲碼；匯銀主管指出，外資今天賣股逾240億元後、至少匯出逾8億美元，新台幣匯率終場重貶1.78角，收在30.396元，連兩貶並為近兩年半新低，總成交量為16.2億美元。

美國聯準會主席鮑爾釋出將延續猛烈升息步調的訊息，震驚國際金融市場，台股今日收盤大跌逾300點，新台幣終場重貶1.78角，收在30.396元，不排除本周就有機會貶破30.5元。

大型國銀交易室主管指出，在全球央行年會後，市場預期，聯準會9月升息3碼的機率，已從過去的50%，大幅拉高至六、七成，在聯準會9月利率決策登場前，還有兩個關鍵數據將公布，包括美國非農就業人數，以及美國最新的通膨數據。

「如果非農數據表現強勁、通膨數據也偏高，那聯準會9月鐵定要升息3碼了」，匯銀主管說。

回顧今天匯市交易情況，匯銀主管說，熱錢大舉匯出8億美元，加重新台幣匯率貶勢，出口商雖進場拋匯，但眼見新台幣匯率每況愈下，市場再度湧現「惜售」美元風潮；中央銀行加入出口商的拋匯行列、延緩新台幣貶值速度，但力道並不算猛烈，「美元強勢為國際潮流、其他亞洲貨幣也都貶得很重，就算是老大（指央行），也無法逆水行舟。」

匯銀主管還說，新台幣匯率今天最低一度貶至30.416元、最多貶值1.98角，新台幣匯率30.5元關卡岌岌可危。

儘管著眼輸入性通膨，央行不樂見新台幣匯率過度貶值，但外資在國內股匯市殺聲震天，加上亞洲貨幣都在貶，央行現在若要強行阻升，不僅效果不彰，還會白白浪費銀彈。

匯銀主管說，「近期韓元匯率貶得很兇，新台幣匯率如果過於強勢，對我國出口競爭力不利。」估計短期內，新台幣匯率將維持偏弱格局，最快本周就有機會貶破30.5元關卡。

新台幣 台幣匯率 美國聯準會

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