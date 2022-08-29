升息暴風圈！金控上半年投資虧8278億 創史上最慘半年

升息暴風圈壟罩，金控上半年國內外市場投資全盤皆墨。據金管會統計，金控集團國內外第二季單季評價虧損合計達8732.7億元，是史上最慘的一季，累計上半年國內外帳上未實現損失8277.6億元，是金控投資史上最慘半年。

其中海外市場部分，第二季單季評價虧損就達4168.8億元，累計上半年未實現虧損一口氣飆升到6617.5億元，前十大海外市場全軍覆沒，又以美國市場累計到上半年爆虧2565.6億元最慘。

法人說，今年第二季美國加速升息，美債十年期殖利率升破3%，股債市齊跌，金控最大投資部位的壽險子公司，更出現逾千億元的未實現損失，讓整體母金控海外投資部位出現巨大評價虧損。

法人認為，7月美股債市雖暫回穩，但美鷹派升息未歇，預估美國聯邦基金利率年底將上看3.25%~3.75%，預期仍將帶動美國十年期公債回升到2.5~3%區間上緣，全球實體經濟也將趨緩，預期下半年金控海外股債投資仍不樂觀。

國內部分，第二季台股量跌價縮，國內單季評價虧損從首季的1739億元、擴大到第二季虧4564億元，上半年帳上損益更由紅翻黑，未實現虧損達1660億元，顯示到6月底，金控國內外投資幾乎沒有可實現的股債利得。

金管會今天公布今年上半年16家金控集團國內外曝險情況，整體金控國內外曝險額達63.7兆元，海外曝險額達23.95兆元、國內曝險額39.77兆元。

海外市場的放款與投資餘額合計22.92兆元，其中投資部位達19.05兆元，較上季僅增加0.95兆元，增額已趨緩，顯示金控對海外市場轉趨謹慎。

今年首季受俄烏戰、通膨、美股債市走空，讓金控集團海外投資帳上損益由紅翻黑，首季單季評價虧損3736億元、第二季續虧4168.8億元，虧損額逐季擴大，累計到上半年帳上未實現虧損已達6617.5億元，是史上最慘紀錄，前十大海外投資市場全賠錢。

「賠最大」的是美國市場，第二季單季投資評價虧損2181.5億元，累計到上半年帳上也賠了2565.6億元，單季、累計上半年虧損額都同步創史上新高。

若以第二季來看，單季虧損僅次美國，排名第二慘的是墨西哥，評價虧損143億元，法國虧140億元排老三，英國虧133.5億元居後，印尼104億元列第五慘，等於前五大海外投資「慘」國中，就有兩國是新興市場。

若以累計上半年來看，虧損額僅次美國者，則是大陸市場，累計上半年虧531.6億元，從2016年首季來、連續逾七年未脫離虧損泥沼，顯示大陸經濟下行風險仍劇。