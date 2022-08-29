國泰金：前七月防疫險賠110億元、自留占80億元

國泰金控（2882）今(29)日下午舉行第2季法說會，針對外界關注的防疫保單理賠，國泰金子公司國泰世紀產險資深副總許嘉元表示，國泰產險今年前七月理賠損失（已賠＋提損）110億元，扣除再保，自留損失約80億元。

法人關心今年全年防疫險的損失預估數，許嘉元說，新冠肺炎確診率每提高1個百分點，國泰產險損失大約增加5.7億到6億元。

他強調這是概估數，仍有防疫險有效保單件數減少、突破性感染逾180天不賠、居家照護確診比率數值跳動大…等多項因素需要考慮。

許嘉元說，國泰產險今年7月底防疫保單有效件數70.5萬件，已較今年4月底130萬件明顯下降，預估到今年底將剩下65.1萬件，明年3月底剩55.7萬件，明年4月底剩20.2萬件，之後為零星幾千件，主因這波防疫險集中在今年4月出單，保單有效期間一年。

他表示，國泰產險關心保戶權益，加速賠付作業，今年前六月已經賠付出去的金額，簽單保費部分(含再保)21億元，自留部分(不含再保)10.4億元。

若從今年前七月來看，國泰產險已經賠付的金額，簽單保費部分(含再保)61.7億元，自留部分(不含再保)41億元。

另外，對於已經發生但是還沒有來報案的，或是，已經來報案但是還沒有賠付的部分，國泰產險已於今年6月底提列賠款準備59億元，其中，屬於自留準備部分餘額41.3億元。

7月底的話，國泰產險提列的防疫險賠款損失準備餘額48.3億元，其中，屬於自留準備部分38.4億元。

許嘉元說，國泰產險對於防疫險的賠款預估，主要是每月底根據衛福部公告每天確診人數之累加，除以全台總人數來推估確診率，再搭配有效保單件數來推估整個賠款金額。

今年6月底，我國新冠疫情確診人數，自疫情爆發以來，累計達377萬人，國泰產險用15.8%推估確診率，直接損失大約80億元，自留損失大約52億元。

7月底，我國累計確診人數走高到459萬人，國泰產險用確診率19.2%推算，直接損失大約110億元，自留損失80億元。

自留損失為直接損失扣掉再保分出，許嘉元說，隨著時間經過，未來再保的保障比較有限，自留的比率會比較拉高。

國泰金控已於今年6月增資國泰產險100億元，並且收回權益項下重大事故特別準備金18.4億元，國泰產的RBC（資本適足率）從去年底284%提升到450%，其中，收回重大事故特別準備金貢獻RBC將近40個百分點。

許嘉元表示，國泰產險目前資本適足率足夠，沒有二度增資的計畫。