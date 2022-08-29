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國泰產防疫險已賠61億 確診率增1百分點估多賠5.7億

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
國泰產險防疫保單至7月底已賠付61.7億元。圖／國泰產險提供
國泰產險防疫保單至7月底已賠付61.7億元。圖／國泰產險提供

國泰金控今天舉行第2季線上法人說明會，法人聚焦子公司國泰產險防疫保單賠付問題。國泰產險資深副總許嘉元表示，已加速賠付作業，至7月底已賠付61.7億元，預估確診率每增1個百分點，賠付金額增加5.7億元左右，但日前增資百億元全數到位後，資本適足率（RBC）已提升至450%，暫無再增資計畫。

許嘉元表示，至7月底止，國泰產險防疫保單防疫保單有效件數為70.5萬件，相較5月底的130萬件已明顯下降；至6月底止，已賠付21.01億元，至7月底更已賠付61.7億元。另，已發生但尚未報案、尚未完成賠付的自留賠款，至6月底止約41億元，7月底止則剩38.4億元。

他進一步說，以衛福部公布的確診人數搭配有效保單件數來推估，6月確診人數377萬人，國泰產險直接損失約80億元、自留損失尚有52億元；7月底以確診人數459萬人基礎下，直接損失110億元、自留損失約80億元左右。

許嘉元表示，至6月底止，自留賠款準備提存餘額為41.3億元，至7月底止則為38.4億元。未來在再保保障比較有限，自留比例會比較拉高，公司會持續關注疫情變化、調整賠款準備金提存。

許嘉元表示，在特別準備金收回部分，公司在6月收回負債項下的危險變動特別準備金10.4億元，有助上半年稅前損益，另也收回權益項下重大事故特別準備金18.4億元，有助於資本適足率（RBC）提升；增資100億元全數到位後，RBC已提高至450%，目前暫無再增資計畫，未來是否增資，會觀察賠款金額及RBC是否充足來考慮。

法人關注若確診率增加1個百分點，將增加多少賠付金額？許嘉元說明，以6月確診人數377萬人來推估，確診率為15.85%，7月確認率則約19.2% ，換算後等於每增加1個百分點，賠付金額增加5.7億元左右。

但他強調，未來若用相同推估較不準確，因為國泰產險的有效保單件數已逐漸減少，不需要再賠付如此高的金額，至年底國泰產的防疫保單總有效件數將降至65.1萬件，至明年4月底將剩下20.2萬件，後續就剩下幾千件的零星件數。

防疫保單 國泰金控

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