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航港局9月1日上午9時起 實施強化進港船舶P&I審查機制

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
航港局自今年9月1日上午9時起實施強化船舶P&I(船東責任保險)審查新制，將P&I保險人依國際信評等級分類，針對風險較高之P&I保單加強審查，落實船舶保險之有效性。圖/航港局提供
航港局自今年9月1日上午9時起實施強化船舶P&I(船東責任保險)審查新制，將P&I保險人依國際信評等級分類，針對風險較高之P&I保單加強審查，落實船舶保險之有效性。圖/航港局提供

為維護我國海域港口環境安全及秩序，交通部航港局自2022年9月1日上午9時起實施強化船舶P&I(船東責任保險)審查新制，將P&I保險人依國際信評等級分類，針對風險較高之P&I保單加強審查，落實船舶保險之有效性，期能提升進出我國港口船舶素質。

航港局表示，近年來處理我國海域及港區周圍海事案件時，遭遇聯繫不到外籍船東或P&I保險人遲未出面的情形，在考量海域環境、船舶航行及人命安全等前提下，航港局代船東盡可能加速處理，而代理外籍船舶之船務代理業者，亦須耗費時間出面處理相關事宜，如因保險不足或理賠條件嚴苛，甚至需幫外籍船東墊付相關費用，造成我國業者及航港局負擔。

為此，航港局積極檢討進港船舶查核P&I機制，整併MTNet申辦P&I保險之管道，建置P&I保險登記單一窗口，9月1日上午9時起業者僅需至單一窗口申辦，MTNet將自動分類保險人並勾稽相關功能，簡化申報流程，針對風險較高的P&I保險文件依2022年8月24日發布「交通部航港局審查責任保險文件注意事項」進行保險項目及條款審查，航港局已於8月3日至10日共辦理五場說明會，與船務代理業者溝通討論並聽取意見，同時提供「強化P&I審查新制實施作法」中英文版，以便船務代理業者轉知外國船東知悉。

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