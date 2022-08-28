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海外旅平險想多買染疫保障？ 保費可能貴一成
據了解，壽險業者正研擬推出含法定傳染病的海外突發疾病醫療險，保費可能會比沒有納保法定傳染病者，要貴一成以上。
以安達產去日本五天投保海外加值型，旅平險保額1000萬元，傷害和疾病醫療險保額各100萬元，保費1500元左右。
和目前壽險業推出的旅平險，一樣是赴日五天旅行，主約僅承保意外身故失能1000萬、傷害醫療100萬元，不含突發疾病醫療險者，網路投保的保費僅約近500元來看，就差了三倍。
保險主管說，觀察後疫情時代，歐洲、亞洲等各國慢慢開放觀光旅遊後，但也要求入境需有海外醫療保險、且須包括COVID-19並有一定額度，這可能是後疫情時代、國人赴海外旅遊的標配。
該主管說，壽險業和產險業不同，壽險業規模大、資本多又雄厚，若要再重新推出包括法定傳染病的海外突發疾病醫療險，保費可能會比現行安達產要便宜，但會較不含法定傳染病的旅平險，要貴1~2成左右，並採「限額」理賠。
至於其他產險業是否跟進安達產？產險業者說，會較壽險業顧慮較多，有三大原因，一、防疫險理賠還沒賠完，二、國際再保難找、費率也難估算，三、傳染病和疫情風險難控，若要再重新納保法傳，需要再花一點時間評估。
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